La vida personal de Marc Márquez, heptacampeón de MotoGP: una novia famosa y el problema de salud que casi acaba con su carrera

Desde su más tierna infancia, la vida de Marc Márquez ha estado ligada a su gran pasión: las motos. Con tan sólo cuatro años se subió por primera vez a una dos ruedas, sin saber todavía entonces que, apenas unos años después, acabaría ... convirtiéndose en uno de los mejores pilotos de Moto GP de la historia. Así lo certifican los siete títulos (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025) que ha conseguido levantar desde el primero, cuando tenía apenas 20 años, y que han hecho de él toda una leyenda de este deporte.

A sus 32 años, el '93' sigue demostrando todo su talento y su hambre con su séptimo campeonato en la élite del motociclismo. Un Mundial dominado de principio a fin y en el que, incluso, no le hizo falta subirse a la Ducati Lenovo en las últimas carreras por una lesión en su hombro derecho. Reaparecerá en 2026 con el objetivo de seguir agrandando una carrera de absoluta leyenda.

Unas semanas después de consagrarse campeón en el circuito de Motegi (Japón), el de Cervera (Lérida) visita el plató de 'El Hormiguero' de Pablo Motos para celebrar su reciente Mundial y para repasar los momentos más emocionantes de la temporada. Te contamos todo lo que debes saber sobre Marc Márquez: desde las lesiones que han lastrado su carrera y el problema de salud que le ha afectado en los últimos meses hasta su desconocida vida amorosa y la relación actual con su novia, Gemma Pinto.

De la caída a los infiernos por las lesiones al resurgimiento gracias a Ducati

Marc Márquez nació en 1993 en Cervera, una ciudad situada en la provincia de Lérida, donde comenzó a despuntar en el mundo del asfalto, especialmente en la categoría de enduro (motociclismo en campo abierto) junto a su hermano Álex. Con apenas 17 años, consiguió su primer título importante, el de 125cc, convirtiéndose en el segundo piloto más joven en conseguirlo y empezando a transformarse en la gran promesa del motociclismo español.

Después de este primer éxito, Marc daría el salto a Moto2, donde permaneció dos años y obtuvo un título mundial en 2012, lo que le permitió dar el gran salto a la categoría principal con apenas 20 años. Fue allí, en MotoGP, donde el mundo acabó rindiéndose a sus pies: en su primera temporada en la categoría, se hizo con el Campeonato del Mundo de Motociclismo, convirtiéndose en el piloto más joven en ganar un campeonato de la máxima categoría de este deporte. La consecución de otros cinco campeonatos más en apenas seis años le permitió ser el piloto más joven de la historia en conseguirlo en la categoría.

Sin embargo, el éxito no dura para siempre y, mermado por una grave lesión que sufrió en el brazo derecho durante el Gran Premio de Jerez del año 2020, Marc Márquez comenzó a descender a los infiernos. Cuatro operaciones en tres años y una larga temporada alejado de los grandes premios de MotoGP alejaron al piloto de los podios que siempre presidió... hasta este 2025, en el que, en el equipo de fábrica de Ducati, ha arrasado en la temporada que termina este fin de semana en Valencia.

A pesar de sus limitaciones físicas, Marc Márquez siempre demostró ser una persona positiva e impidió que esta situación mermase su estado anímico. «La clave fue la mentalidad positiva y tener una rutina. La motivación cambia todos los días porque algunos días estás muy deprimido», aseguró en una entrevista para la revista GQ.

Ya en 2024 empezó su resurgimiento. Su fichaje por Gresini Racing tras más de una década en Honda y sus buenas actuaciones durante esa edición del campeonato le permitieron acabar la clasificación final con un meritorio tercer puesto, tan solo detrás el vigente campeón, su compatriota Jorge Martín, y del italiano Pecco Bagnaia, con el que ahora comparte equipo.

En 2025 transformó esas sensaciones de mejoría en una realidad. Consiguió 11 victorias en carreras, 14 triunfos en la carrera sprint y 8 poles, exhibiendo un dominio aplastante y reduciendo, además, el número de caídas respecto a temporadas anteriores.

Diplopía, el problema de salud que casi acaba con su carrera

Las graves lesiones que ha sufrido no son el único problema de salud al que ha tenido que enfrentarse el catalán en los últimos años. Márquez sufrió una auténtica pesadilla a causa de la diplopía, una alteración de la visión que condicionó por completo su rendimiento en el asfalto y que le obligó a mantenerse alejado de los circuitos en varias carreras, aunque, eso sí, no ha recaído en 2025.

Este problema afecta directamente a la vista y genera la percepción de dos imágenes de un mismo objeto. Esta «visión doble» comenzó a manifestarse después de que el piloto sufriera un traumatismo craneal tras una fuerte caída le provocó una leve diplopía, cuando aún disputaba el FIM CEV (FIM JuniorGP World Championship), que se ha ido manifestando en contadas ocasiones durante años.

Estos episodios regresaron hace poco más de dos años cuando, tras una caída, el Dr. Sánchez Dalmau, oftalmólogo de Márquez, «confirmó una recaída en la diplopía que sufrió el pasado mes de noviembre». Por suerte, tras someterse a un exhaustivo examen de vista en Madrid, se descartaron problemas mayores para la salud del piloto, aunque tuvo que perderse varias carreras a causa de esta dolencia.

Parece que estoy viviendo un déjà vu... Durante el trayecto de vuelta a España, empecé a presentar molestias en mí visión y decidimos visitarnos con el Dr. Sánchez Dalmau quien me confirmó que tengo un nuevo episodio de diplopía. (1/4) pic.twitter.com/CjeEjwihJ3 — Marc Márquez (@marcmarquez93) March 22, 2022

Marc Márquez en el amor: de su relación con Lucía Rivera a su novia Gemma Pinto

El palmarés deportivo de Marc Márquez no es el único aspecto de su vida que suscita interés para el público. La vida amorosa del heptacampeón de MotoGP también ha sido uno de los puntos más resaltados por la prensa, a pesar de que siempre ha tratado de ser discreto en lo que respecto a su lado más sentimental. Durante sus años como estrella del motociclismo, el joven también ha acumulado varias relaciones, de las que muchos apenas conocen aspectos.

Aunque ya había tenido algún romance anteriormente que había mantenido en secreto, su primera relación pública saltó a la luz en el año 2019. Fue entonces cuando el piloto comenzó a salir con la modelo Lucía Rivera, hija de la actriz Blanca Romero y del torero Cayetano Rivera, algo que esta se encargó de confirmar apenas unos meses después de que salieran a la luz las primeras imágenes de ambos juntos. «Estamos empezando, así que bien. La vida, la vida te junta, de repente te encuentras con alguien y dices 'guau'», comentaba la joven ante la prensa.

Marc Márquez y la modelo Lucía Rivera mantuvieron una relación durante más de un año KAB

El amor no les duraría mucho pues, apenas un año después de confirmar su noviazgo, en marzo de 2020, la pareja anunció su ruptura definitiva. Algo que la propia Lucía aseguró que le «costó mucho» superar, explicó ante sus seguidores en redes.

Sin embargo, tras varios años soltero, el de Cervera ha vuelto a encontrar la estabilidad sentimental junto a otro rostro conocido de las redes sociales. En 2023 el piloto confirmó su relación con la influencer Gemma Pinto, amiga íntima de Laura Escanes, que ha sido su gran apoyo durante algunos de los momentos más complicados de su carrera.

Gemma Pinto, que además de influencer trabaja como relaciones públicas de una firma de cosmética, se confesaba hace unos meses sobre su relación en la revista ¡Hola!. La pareja decidió dar un gran paso hace más de un año para irse a vivir juntos a Madrid, donde desarrollan ahora su vida diaria: «La convivencia es fácil, es súper fácil», aseguraba Pinto, que está «muy feliz, muy contenta». Por el momento, los dos disfrutan de la relación sin preocuparse mucho por lo que podría pasar en el futuro: «Somos muy de vivir muy el día a día», insistía.

El heptacampeón de la categoría reina también ha dedicado en más una ocasión algunas palabras para su chica, a la que asegura haber «tenido la suerte de conocer»: «Me ayuda y me hace sentir muy feliz en lo que es la vida personal. Eso te ayuda a tener esa calma. Había estado prácticamente diez años soltero y ahora estoy enamorado, flores, fuegos artificiales», aseguró el catalán.