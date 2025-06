Alice Campello da un golpe sobre la mesa y responde a las amenazas de muerte que recibe tras fallar Morata el penalti

«Voy a matar a tu marido como lo vea por la calle. Que empiece a vigilar por dónde anda, no lo voy a dejar ni un solo momento solo, a los niños igual, los voy a matar con mis propias manos, espero que no sobreviva nadie», es tan solo uno de los mensajes que recibió Alice Campello (30 años) después de que su esposo, Álvaro Morata (32) fallase el penalti que dio la victoria a Portugal frente a España en la Liga de Naciones.

Apenas media hora después de concluido el encuentro, se contabilizaban casi 100.000 mensajes con la palabra «Morata» en la red social X (antes Twitter). Un sinfín de ataques directos al exjugador del Real Madrid, Atlético y Milan (entre otros clubes) por parte de los aficionados que poco a poco subieron de tono llegando incluso a amenazar de muerte al futbolista y su familia.

Ante esto, la modelo no dudó en hacer públicas algunas de las amenazas que había recibido en redes sociales y respondió a los haters de forma directa y tajante. «En la vida TODOS nos equivocamos ... ninguno excluido... La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos.. para todos... pero no somos nadie para juzgar a los demás.. El fútbol es así y creo que es lo bonito que tiene.. ser tan emocionante e imprevisible... es deporte y es entretenimiento y hay que darle la importancia que tiene. Lo que sí tiene importancia es la persona que uno es en la vida... y en esto ganas a todos. Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida... Por favor tener respecto y dejar ya de ser tan malas personas», escribió en su perfil de Instagram a la vez que agradecía también los mensajes de apoyo por parte de otros usuarios.

«Hola Alice, (no sé si leerás este mensaje) pero solo te escribo para decirte y que se lo traslades a Álvaro que hay mucha mucha gente que apoyamos a Álvaro, por su trayectoria y su trabajo. Que por favor no hagáis caso a la gente mala y envidiosa que hay por el mundo. Tenéis una familia maravillosa y eso es lo que realmente importa. Un abrazo inmenso una mamá que entiendo lo que puedes estar pasando», «Alice, qué horror todos los comentarios a Morata que tú también recibes. Muchísimo ánimo a la familia, la gente es muy cruel y no saben lo que duelen las palabras. Álvaro tan malo no será si está donde está, ha sido un fallo que qué pena! Pero bueno no es para ese odio. Ánimo a tu marido, a ti y a vuestros preciosos hijos» o «me gustaría que supiera que, pase lo que pase, a corazón no le gana ninguno y que somos muchos los que le (os) queremos», son tan sólo algunos de los mensajes de apoyo que también recibió la modelo en redes.