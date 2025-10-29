Salen a subasta más de 400 artículos personales del actor Gene Hackman, incluidos sus Globos de Oro

La casa de subastas Bonhams ha anunciado la venta de más de 400 artículos pertenecientes al actor estadounidense Gene Hackman,fallecido el pasado febrero a los 95 años. La colección, que abarca desde obras de arte de grandes maestros hasta objetos personales.

Entre los ... lotes más destacados figuran bustos de Auguste Rodin, cuadros de Wassily Kandinsky y Henri Matisse, además de varias piezas pintadas por el propio Hackman durante sus años de retiro. También se pondrán a la venta tres Globos de Oro obtenidos a lo largo de su carrera, así como guiones de rodaje con anotaciones personales, carteles de películas y un caballete que utilizaba para pintar en su estudio.

El catálogo incluye igualmente objetos cotidianos que muestran el lado más humano del actor, como su reloj de buceo Seiko, valorado en unos 600 dólares, o una diana de dardos con una puja inicial de apenas 10 dólares. Los premios, por su parte, se estiman entre los 3.000 y 5.000 dólares cada uno.

Hackman, uno de los intérpretes más respetados del cine estadounidense, se retiró de la actuación hace dos décadas para dedicarse a la pintura y la escritura de novelas. Ganador de dos premios Óscar por The French Connection (1971) y Sin perdón (1992), dejó una huella profunda en la industria con papeles memorables en películas como Bonnie and Clyde, La conversación, Superman, La aventura del Poseidón, Hoosiers y Los Tenenbaums.

La subasta llega después de la muerte

La subasta se produce pocos meses después del fallecimiento del actor y de su esposa, Betsy Arakawa, hallados sin vida en su residencia de Nuevo México el pasado 26 de febrero. Las autoridades determinaron que Arakawa murió a causa del hantavirus, una rara infección transmitida por roedores, mientras que Hackman falleció días después por una dolencia cardíaca agravada por el Alzheimer.

Además de su legado cinematográfico, la colección revela su faceta más creativa: pinturas, retratos y esculturas realizadas por Hackman durante su etapa de retiro. Entre ellas destaca una escultura en bronce que representa la cabeza de su esposa, una de las piezas más personales de la muestra.

La venta se celebrará en tres fases consecutivas el próximo mes, y se espera atraer tanto a coleccionistas de arte como a seguidores del actor. Según Bonhams, el objetivo es «honrar la vida y la obra de uno de los grandes nombres del cine del siglo XX, a través de los objetos que marcaron su trayectoria artística y personal».