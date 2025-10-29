Suscribete a
Salen a subasta más de 400 artículos personales del actor Gene Hackman, incluidos sus Globos de Oro

Entre los objetos se incluyen obras de arte de Matisse, Rodin y Kandinsky, así como pinturas del propio intérprete, sus Globos de Oro y recuerdos de su carrera cinematográfica

A la luz los detalles del entierro secreto de Gene Hackman y Betsy Arakawa

Gene Hackman posa durante la 60.ª edición de los Globos de Oro
Gene Hackman posa durante la 60.ª edición de los Globos de Oro
Sergio D. Arcediano

La casa de subastas Bonhams ha anunciado la venta de más de 400 artículos pertenecientes al actor estadounidense Gene Hackman,fallecido el pasado febrero a los 95 años. La colección, que abarca desde obras de arte de grandes maestros hasta objetos personales.

Entre los ... lotes más destacados figuran bustos de Auguste Rodin, cuadros de Wassily Kandinsky y Henri Matisse, además de varias piezas pintadas por el propio Hackman durante sus años de retiro. También se pondrán a la venta tres Globos de Oro obtenidos a lo largo de su carrera, así como guiones de rodaje con anotaciones personales, carteles de películas y un caballete que utilizaba para pintar en su estudio.

