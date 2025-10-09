Burbu, el vino artesanal y ecológico con las burbujas más divertidas

En el corazón de Castilla-La Mancha, Villarrobledo (Albacete), Torres Filoso lleva desde 1921 haciendo el vino que les gusta beber y compartiéndolo en familia. La bodega trabaja con viñedos propios, gestionados bajo prácticas de viticultura regenerativa, lo que conlleva gran trabajo y ... dedicación, sobre todo en una zona de secano como la suya.

Reivindica, además, las variedades autóctonas, rescatando el valor de lo local y ofreciendo vinos que sorprenden por su autenticidad y precisión.

Burbu es el proyecto más libre y espontáneo de la bodega manchega, un vino que nace de la imaginación inquieta de José Luis Torres y que se elabora siguiendo el método ancestral. La fermentación se realiza de manera natural en la propia botella, sin adición de azúcares, lo que da lugar a una burbuja fina, delicada y perfectamente integrada.

Todo el proceso se realiza a mano, incluido el degüelle, 1.800 botellas en que se embotellan en seis horas.

Se trata de una mezcla a partes iguales de moscatel de grano menudo y sauvignon blanc, dos variedades muy aromáticas que funcionan a la perfección.

Blanco Burbu Ancestral Blanco Bodega: Torres Filoso.

Denominación: No tiene.

Precio: 18 euros.

Leno de vida y expresión, es un espumoso hecho para disfrutar. La botella cuenta con un divertido diseño, la B de Burbu es el perfil del propio José Luis.