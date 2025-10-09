Blanco
Burbu, el vino artesanal y ecológico con las burbujas más divertidas
De las variedades moscatel de grano menudo y sauvignon blanc, tiene fermentación natural en la propia botella
MADRID
En el corazón de Castilla-La Mancha, Villarrobledo (Albacete), Torres Filoso lleva desde 1921 haciendo el vino que les gusta beber y compartiéndolo en familia. La bodega trabaja con viñedos propios, gestionados bajo prácticas de viticultura regenerativa, lo que conlleva gran trabajo y ... dedicación, sobre todo en una zona de secano como la suya.
Reivindica, además, las variedades autóctonas, rescatando el valor de lo local y ofreciendo vinos que sorprenden por su autenticidad y precisión.
Burbu es el proyecto más libre y espontáneo de la bodega manchega, un vino que nace de la imaginación inquieta de José Luis Torres y que se elabora siguiendo el método ancestral. La fermentación se realiza de manera natural en la propia botella, sin adición de azúcares, lo que da lugar a una burbuja fina, delicada y perfectamente integrada.
Todo el proceso se realiza a mano, incluido el degüelle, 1.800 botellas en que se embotellan en seis horas.
Se trata de una mezcla a partes iguales de moscatel de grano menudo y sauvignon blanc, dos variedades muy aromáticas que funcionan a la perfección.
Blanco
Burbu Ancestral Blanco
- Bodega: Torres Filoso.
- Denominación: No tiene.
- Precio: 18 euros.
Leno de vida y expresión, es un espumoso hecho para disfrutar. La botella cuenta con un divertido diseño, la B de Burbu es el perfil del propio José Luis.
Sumiller. Experta en vinos y bebidas en ABC.
