Suscribete a
ABC Premium
Directo
Televisión Española anuncia los participantes del Benidorm Fest con la incógnita del futuro de Eurovisión en el aire

Blanco

Burbu, el vino artesanal y ecológico con las burbujas más divertidas

El vino de la semana

De las variedades moscatel de grano menudo y sauvignon blanc, tiene fermentación natural en la propia botella

Ver más vinos recomendados

Los dueños de la bodega manchega familiar Torres FIloso, su vino Burbu Ancestral Blanco y su viña
Los dueños de la bodega manchega familiar Torres FIloso, su vino Burbu Ancestral Blanco y su viña
Pilar Cavero

Pilar Cavero

MADRID

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el corazón de Castilla-La Mancha, Villarrobledo (Albacete), Torres Filoso lleva desde 1921 haciendo el vino que les gusta beber y compartiéndolo en familia. La bodega trabaja con viñedos propios, gestionados bajo prácticas de viticultura regenerativa, lo que conlleva gran trabajo y ... dedicación, sobre todo en una zona de secano como la suya.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Pilar Cavero

Sumiller. Experta en vinos y bebidas en ABC.

Pilar Cavero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app