Restaurantes, bares y tabernas
Rita Sibarita, el tapeo gourmet de Montecarmelo
DeTapeo
La cocina internacional se combina con los cócteles y el muy buen ambiente de su sala y terrazas para hacerlo uno los sitios favoritos del norte de Madrid
Madrid
Rita Sibarita es una de las terrazas favoritas de Montecarmelo. Lo ha conseguido por su decoración y su ambiente, que se sustentan en una cocina internacional de grandes sabores y propuestas que combinan las tapas y las raciones más habituales con ides viajeras y ... un toque de creatividad especial.
La directora de esta orquesta culinaria es Mireya Castillo, la chef a cargo de este restaurante y de los otros dos del mismo grupo, Divina Dolores y Gilda, también en el barrio. Ella reúne pasión con dedicación y una trayectoria en diversas cocinas del mundo que le da bagaje. Está siempre renovando las cartas y sacando nuevas propuestas.
Rita Sibarita -abierto hace más de una década- tiene un local multifuncional, con sala de mesas altas y bajas, barra, terraza exterior y azotea, y una vida que también va cambiando con las horas y la gente. Además de un menú diario de mediodía (a 15 euros, con primero, segundo, bebida y postre o café) y de un menú infantil (12,40), su carta ofrece platos para compartir, picar o comer en condiciones, junto con un cócteles, variedad de cervezas (cañas a 3,50 y 3,70) y otras bebidas.
Triunfa desde siempre su guacamole, que se presenta en un mortero de piedra y se termina delante de los comensales acompañado de un toque picante y totopos caseros (14,50). Otros éxitos son su ensaladilla rusa con huevas de tobiko, mojama y pan soplao (12,50), sus sabrosas croquetas de jamón ibérico (2,10), las berenjenas en tempura con humus cítrico y miel de caña (13,50), la burrata con tomatitos y aceite de albahaca (14,30) o la alcachofa confitada en AOVE (5,80).
Pero también hay makis variados, tartar de atún o salmón, carpaccio o steak tartar. Y, si hay más hambre, dos arroces (meloso con pulpo y gambón y llauna con trigueros y entraña a la brasa, a 16,40 y 27,70), un curry verde con langostinos (8,10 media, 15,60 ración completa) y otros platos de pescado (lubina a la donostiarra, pulpo asado) o carnes (presa ibérica, hamburguesa picada a mano, milanesa de ternera) o su canelón crujiente de rabo con su jugo y gratín de queso idiazábal (15,90).
No olvidar preguntar por las novedades si hay ánimo de descubrimiento, nunca faltan.
Rita Sibarita. C/ del Monasterio de Las Huelgas, 9-13. Madrid. Abre todos los días de 13 a 1 de la mañana (viernes y sábados, hasta las 2.30 horas).
Periodista por curiosidad extrema, aficionada a contar historias, adicta a escribir para intentar entender el mundo. Presentadora y moderadora. En ABC, soy jefa de Estilo, sección de viajes, gastronomía, moda, belleza, decoración, lujo y bienestar. Podcast Abecedario del Bienestar.
