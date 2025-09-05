Mena, la nueva cocina del chef Aurelio Morales mirando al lago de La Finca

Es un chef formado con los grandes de la gastronomía española -durante ocho años fue jefe de cocina de Paco Pérez en Miramar y también estuvo en elBulli de Ferrán Adrián y en AbAC con Jordi Cruz-, consiguió una estrella Michelin en Cebo que le dio la fama y luego estuvo a cargo de uno de los proyectos más caros de Madrid, Abya. Aurelio Morales comienza nueva etapa y nuevo sueño al frente de la propuesta de Mena, un restaurante ubicado en el aún lustroso y prometedor centro comercial de lujo La Finca Grand Café, en Pozuelo de Alarcón.

«Mena es un restaurante donde las carnes y las brasas son los protagonistas, que se hacen con un gran dominio del fuego, pero sin olvidarnos del producto de temporada. Por eso, completamos la carta con otros platos más modernos y actuales. Es un concepto en el que no solo importa la comida, sino también el espacio y la experiencia que ofrece una ubicación como esta, que es un entorno privilegiado", ha explicado el chef a ABC.

Morales (Alcalá de Henares, 1982) ha sido llamado a este proyecto por el propietario de Mena, el grupo Lew Brand, encabezado por el empresario Pedro López Mena -de ahí el nombre de su local más gastronómico y ambicioso- dueño asimismo de Brasayleña, con el que ya tiene 37 sedes en toda España.

En su última apertura en La Finca, hace casi dos años, mantiene la cocina al fuego de sus locales como seña de identidad, aunque apuesta por una carta más elevada y refinada con la que encaja muy bien el perfil de un chef reconocido como el que encumbró a Cebo.

El espacio es deslumbrante. Mena ocupa 1.500 metros cuadrados divididos en dos plantas para la sala, con varias barras, reservados y zonas VIP, además de una terraza acristalada en el jardín con vistas al golf y al lago, junto al cual posee también un pantalán con un kiosco y mesas, algunas directamente metidas dentro del agua.

Es un lugar para disfrutar, casual pero estiloso, decorado por la interiorista Alejandra Pombo y con múltiples rincones que salen muy bien en las fotos. Pero el fichaje de Morales, que sustituye a Juanjo Canals, declara intenciones con su cocina, que se ha estrenado siguiendo su idea de contar con "una carta viva y que va rotando" y su compromiso de aplicar, "como en todos los proyectos en los que me implico, todos mis conocimientos y técnicas, además de la mejor materia prima".

Cómo se come en el nuevo Mena

Con un ticket medio de unos 60 euros, la comida que ofrece Mena en esta nueva etapa combina la frescura de los entrantes, pensados para compartir, con el ahumado y la potencia de sabores que aporta la cocción al fuego en muchos de sus principales.

Apoyándose en el producto nacional de calidad, Morales propone para empezar desde un mar y montaña de picanha madurada y caviar con mahonesa de ostras sobre coca de algas (24) o un ajoblanco con sardina ahumada, manzana verde ácida y gotas de adobo andaluz (15) hasta un bikini a la brasa con chuleta madurada, queso Mahón y trufa negra (22, cuatro piezas), la escalibada de berenjena, pimiento rojo, picadillo mediterráneo y vinagreta de naranja (18) o un puerro en cinco texturas al horno de leña (16), aunque también hay croquetas (triunfan las de trufa y huevo, a 9,50 ó 18), chacinas y salazones, ensaladilla, ceviche, steak tartar, ostras y anchoas, entre otros platos.

La carta se completa con pizzas a la leña y cinco recetas de pescado (pulpo, salmón, rodaballo, lubina y una lasaña de guiso de txangurro y alcachofas crujientes, a 24) antes de entrar en su capítulo central, las carnes a la parrilla. Hay unas cuantas opciones, entre las que destacan su secreto ibérico con mole mexicano y crema de choclo dulce (26), o sus inigualables mollejas suaves de ternera a la parrilla con limón. Los postres van desde tartas (7), como la de manzana y masa filo o el lemon pie, hasta helados (4).

Con mesas separadas e iluminación tenue por la noche, Mena -que entre semana aprovechando las oficinas cercanas ofrece menú (28 ó 32) o un brunch (29) sábados y domingos-, cuenta con una bodega de más de 300 vinos españoles e internacionales, así como un buen número de cócteles de autor con y sin alcohol para acompañar la comida o la cena, o bien iniciar la experiencia junto al agua antes de sentarse a la mesa a disfrutar.