Suscribete a
ABC Premium

San Sebastián Gastronomika

El mejor asador de chuletas de España está Guizpúzcoa

Premio

Asador Olivi se llevó el premio en uno de los concursos más populares del año, el 'XVI Concurso Nacional de Parrilla'

La mejor ensaladilla de España se hace en un bar de Getaria

Paco Aldapaga, de Asador Olivi, en un momento del concurso
Paco Aldapaga, de Asador Olivi, en un momento del concurso
Laura Pintos

Laura Pintos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Asador Olivi, ubicado en Usurbil, Gipúzcoa, ha sido elegido el mejor de España en la decimosexta edición del concurso nacional de parrilla que se celebra cada año en el marco de San Sebastian Gastronomika.

Su parrillero, Francisco Javier Aldapaga, triunfó ... en el certamen con la chuleta de Discarlux que presentó al jurado, que se impuso sobre los otros siete finalistas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app