El mejor asador de chuletas de España está Guizpúzcoa

El Asador Olivi, ubicado en Usurbil, Gipúzcoa, ha sido elegido el mejor de España en la decimosexta edición del concurso nacional de parrilla que se celebra cada año en el marco de San Sebastian Gastronomika.

Su parrillero, Francisco Javier Aldapaga, triunfó ... en el certamen con la chuleta de Discarlux que presentó al jurado, que se impuso sobre los otros siete finalistas.

Según ha explicado el cocinero, era una excelente pieza de raza emmental con alrededor de 45 días de maduración. "Además de esa carne tan buena que nos ha seleccionado Discarlux, hemos sabido ajustar los tiempos a lo que exigía el concurso. Además, la carne tenía una excelente filtración y el sellado ha sido bueno", reveló el ganador, quien estuvo acompañado por el propietario de Asador Olivi, Napoleón Lertxundi. El 'XVI Concurso Nacional de Parrilla' se celebró en esta última jornada del gran congreso gastronómico. Los otros finalistas este año fueron: Unai Paulis Fernández, de Maun Grill Bar (Donostia-Gipuzkoa), con Cárnicas Goya; Nur El Homssi Muñoz, del Restaurante Fermín Calbetón (Donostia- Gipuzkoa), con Arcecarne; Vanesa Martín Narganes, de El Alfoz de Burgos (Villagonzalo Pedernales, Burgos), con Cárnicas Guikar; Sergio Lara Ramírez, de Asador de la Reina (La Zubia, Granada), con Rubiato Paredes; Diego Zanuttini, de The Txotx Gourmet (Donostia- Gipuzkoa), con Makro; José González Fernández, de Parrillas El Paraíso de Riberas (Soto del Barco- Asturias), con Cárnicas Trasacar, y Marc Ramos Barranco, de Sinofos (Girona- Cataluña), con Leikan Meat. El año pasado, ganó este certamen la parrillera Vanesa Martín, de El Alfoz de Burgos, de Villagonzalo de Pedernales, de la mano en su caso de Cárnicas Guikar en el palmarés.

