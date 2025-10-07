Suscribete a
La mejor ensaladilla de España se hace en el 'hermano pequeño' del estrella Michelin Elkano de Getaria

Elkano Txiki ganó el popular concurso, cuyo premio va por primera vez a tierras guipuzcoanas

La mejor sopa de pescado se hace en Comillas

Los chefs de Elkano Txiki con su ensaladilla ganadora en San Sebastián Gastronomika 2025
Los chefs de Elkano Txiki con su ensaladilla ganadora en San Sebastián Gastronomika 2025

El codiciado título de 'la mejor ensaladilla de España' se va este año a Getaria, concretamente, al bar Elkano Txiki, la propuesta más informal del estrella Michelin Elkano que con su receta ha ganado el octavo campeonato nacional en San Sebastián Gastronomika.

