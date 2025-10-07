La mejor ensaladilla de España se hace en el 'hermano pequeño' del estrella Michelin Elkano de Getaria

El codiciado título de 'la mejor ensaladilla de España' se va este año a Getaria, concretamente, al bar Elkano Txiki, la propuesta más informal del estrella Michelin Elkano que con su receta ha ganado el octavo campeonato nacional en San Sebastián Gastronomika.

La receta de Pablo Vicari, José Manuel Barroso y Jonathan Canahuire conquistó al jurado de expertos tras una larga cata y deliberación. Este concurso catapulta al local por la demanda que suele tener esta tapa o ración.

La ensaladilla ganadora de Elkano Txiki

Vicari y su equipo presentaron al certamen una ensaladilla muy tradicional. Los expertos que la valoraron destacaron "la finura de su elaboración, su suavidad y la perfecta integración de los ingredientes".

El jurado estuvo presidido por Martín Berasategui, e integrado por el crítico de ABC Carlos Maribona junto a Miguel Montorio, Alfredo Escobar, José Carlos Capel, Julia Pérez y Manuel Villanueva.

Los otros finalistas fueron Pablo Cadavid, La Yerbita (Sobarzo, Cantabria); Saúl Barquilla de Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos); Mariano Luís Rodríguez de Eme de Mariano (Málaga); Antonia Pazos de La Taberna de Egia (San Sebastián); Ricardo Romero de Colósimo (Madrid); Rafaela Pierobón de Hilo (Ruente, Cantabria); Francisco Muñoz Portales de El Parador Playa (Benalmádena, Málaga) y Albert Martínez Bocalandria de Eldelmar Hermanos Torres (Barcelona).

Elkano Txiki está especializado en pescados y mariscos, que ofrece en pintxos en la barra o en raciones a la carta. Abre de jueves a domingos. Es la segunda propuesta del restaurante Elkano, abierto en 1964 por Pedro Arregui y continuado por su hijo Aitor.

Como ha señalado Maribona, junto "Vicari, cocinero argentino, lleva muchos años en España junto a Aitor Arregui en el restaurante Elkano, probablemente la mejor parrilla de pescado de España, y en su sucursal Cataria, en Sancti Petri (Cádiz)".

Es la primera vez que un establecimiento guipuzcoano se hace con este premio. El año anterior el premio se fue a Santiago de Compostela de la mano de Alén Tarrío, de Pampín Bar.