Cerveza del Oktoberfest, la bebida alemana dorada y suave más conocida de Baviera

Los camareros están autorizados a llevar en cada mano cinco jarras, es decir, unos diez kilos a la vez, entre miles de personas

Belén Rodrigo

Múnich

Agua, malta, lúpulo y levadura. Estos son los cuatro ingredientes naturales con los que se elabora la cerveza bávara, cumpliendo así con la Ley de Pureza Alemana de 1516. De esta forma se garantiza una cerveza honesta y sin aditivos, fiel ... a la tradición cervecera de esta región alemana. Pero para que una cerveza se sirva en el Oktoberfest debe cumplir reglas muy estrictas y pasar muchos controles.

