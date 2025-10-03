El restaurante Amazónico abre en Miami y tiene ya «ocho meses de lista de espera» según sus dueños

El Amazónico que hace unos años en Madrid inauguró todo un estilo en los restaurantes de moda, con una decoración exuberante, la música y un ambiente de 'place to be' unidos a su cocina fusión con énfasis en las brasas, desembarca en Miami (Florida, EE.UU), en lo que constituye su cuarto destino fuera del país.

El restaurante del Grupo Paraguas tiene su nueva sede en Brickell, el distrito financiero de la ciudad americana, adonde ha llegado de la mano de D.ream International, la compañía con la que está realizando su expansión, tras estrenarse antes en Londres, Dubái y Montecarlo.

El restaurante de Miami ocupa un amplio local de tres plantas, donde funciona el comedor, un bar con barra de sushi y reservados y una azotea que, en su línea, es «muy tropical», y junto con la comida y las copas ofrecerá sesiones de DJ y música de jazz en directo. Toda la decoración tiene toques latinoamericanos y selváticos, obra del arquitecto e interiorista Lázaro Rosa-Violán como los anteriores espacios.

Sandro Silva y Marta Seca, los fundadores de la compañía, se llevan allí platos emblemáticos de la marca como la ensalada amazónica, el arroz chaufa con pechuga de pato y huevo frito, la lubina al espeto, la entraña y el bife de wagyu. Sumado a ello, han creado en exclusiva para Miami una corvina con alcachofas en caldo picante, el centollo con caviar y aderezo nikkei y el guacho de langostinos con bisque de coco.

Los empresarios aseguran que su llegada a Miami ha sido recibida con éxito y que ya tienen «ocho meses de lista de espera».

Amazónico Miami y los fundadores del Grupo Paraguas.

La pareja abrió en 2016 el primer Amazónico en Madrid, tras unos años de experiencia en el rubro -él, brasileño, es cocinero; ella, asturiana, y execonomista- con El Paraguas, Ten con Ten y Ultramarinos Quintín. En su cuarto negocio decidieron ampliar la carta española con toques asiáticos y latinoamericanos, y darle ese «punto fresco y verde» con las plantas y los materiales naturales.

No solo tienen eso en la capital. Son también del Grupo Paraguas Aúrea; el italiano Numa Pompilio; Aarde, inspirado en África; el selecto club de vinos The Library; La Destilería, con mayor peso en cócteles, y The Jungle Jazz Bar.