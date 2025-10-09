Abierta la votación para los premios 'Salsa de Chiles 2025'

Ya está abierta la votación para la decimoquinta edición de los premios gastronómicos 'Salsa de Chiles'. Estos galardones, promovidos a partir del blog gastronómico de ABC del crítico Carlos Maribona, son los más prestigiosos y veteranos de cuantos se conceden en el sector ... para reconocer la labor de los profesionales y el desempeño de los restaurantes españoles, tanto de cocina tradicional como de vanguardia.

Patrocinados por Tierra de Sabor, las cuatro categorías que se premian son 'Mejor restaurante de cocina tradicional', 'Mejor restaurante de cocina creativa', 'Mejor restaurante de cocina internacional' y 'Mejor profesional de sala' (jefe de sala o sumiller).

Los lectores de ABC pueden votar a sus candidatos favoritos en la web de los premioshasta el 20 de este mes. Cada usuario podrá votar una sola vez en cada uno de los apartados.

Los ganadores del público saldrán de esta votación. En paralelo, se otorgarán los cuatro premios del jurado de expertos, todos reputados especialistas vinculados al mundo gastronómico, perfectos conocedores de nuestros restaurantes y de su momento de forma.

En las catorce ediciones anteriores se han concedido un total de 126 premios. A través de las diferentes categorías, casi todos los grandes restaurantes de España han obtenido algún Salsa de Chiles, muchos cuando despuntaban y antes de convertirse en famosos.

Entre otros, han sido premiados elBulli, El Celler de Can Roca, Martín Berasategui, Azurmendi, Casa Gerardo, Quique Dacosta, Mugaritz, Nerúa, Aponiente, Etxebarri, Zuberoa, Disfrutar, Real Balneario de Salinas, DiverXO, Dos Cielos, Casa Marcial, El Bohío, Santceloni, Atrio, Elkano, Echaurren, Bon Amb, Noor, D'Berto, Lera, Koy Shunka, Kabuki Wellington, Los Marinos José, Lakasa, Bagá, o Bardal.

Los últimos en recibirlo, el año pasado, fueron Iván Cerdeño y Regueiro en cocina creativa, El Saladero y Monte en cocina tradicional, Can Chan Chán e Il Bocconcino en cocina extranjera y como profesional el jefe de sala Vicente Lara y el sumiller Luis García de la Navarra.