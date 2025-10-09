Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Abierta la votación para los premios 'Salsa de Chiles 2025'

Concurso

Es la edición número quince de los prestigiosos galardones de la gastronomía española

Estos fueron los ganadores de la anterior edición

Abierta la votación para los premios &#039;Salsa de Chiles 2025&#039;

ABC

Madrid

Ya está abierta la votación para la decimoquinta edición de los premios gastronómicos 'Salsa de Chiles'. Estos galardones, promovidos a partir del blog gastronómico de ABC del crítico Carlos Maribona, son los más prestigiosos y veteranos de cuantos se conceden en el sector ... para reconocer la labor de los profesionales y el desempeño de los restaurantes españoles, tanto de cocina tradicional como de vanguardia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app