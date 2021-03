La hostelería madrileña se desangra tras un año de Covid-19: uno de cada cinco locales cerró en 2020 Han perdido el empleo un 18% de los trabajadores del sector en la Comunidad de Madrid y 50.000 continúan aún en ERTE

La Comunidad de Madrid es protagonista de la triste realidad que golpea al sector de la hostelería en España tras un año de Covid-19. Un sector desangrado que, sin embargo, resiste pese a las dramáticas cifras que han publicado esta semana desde la Asociación Hostelería Madrid y que convierten paradójicamente a la región en la que más empleo genera en este campo a nivel nacional. Así lo demuestran los últimos datos del Ministerio de Empleo relativos al mes de febrero. La destrucción del 18% del empleo de la hostelería madrileña es inferior a la caída media en el resto de españa, que se sitúa en el 23%. La mayor perdida de empleo sufrida en otras comunidades como Cataluña o Andalucía, antes líderes, ceden paso a Madrid.

Una relativa buena noticia que no es capaz de contener, sin embargo, la sangría de cierres y amenazas de quiebra que pesa sobre buena parte del tejido hostelero. «A pesar de gozar de muy buena salud y de ser un sector estratégico en la región, no ha podido superar este primer año de pandemia sin sufrir importantes pérdidas que han reestructurado el sector hostelero en la Comunidad de Madrid», explican desde la asociación que preside Juan José Blardony. Así, su reciente balance arroja que uno de cada cinco locales de hostelería ha cerrado: más de 7.000 negocios no volverán a subir su persiana. Como consecuencia, en Madrid solo trabaja ya uno de cada dos trabajadores que lo hacía antes de la pandemia: 110.000 de los 195.000 de la era pre-Covid.

En total han perdido su empleo un 18% de los trabajadores del sector en la Comunidad de Madrid. Cerca de 35.000 empleos destruidos a los que se suma el preocupante dato de 50.000 trabajadores aún en ERTE. Los locales abiertos solo pudieron facturar en 2020 un 50% de lo que venían haciendo de media en sus cajas antes de la pandemia.

Las terrazas, clave para la recuperación

Terrazas en la plaza de Olavide de Madrid - Guillermo Navarro

Las terrazas se han convertido en una tabla de salvación para parte del sector. Sobre todo, en la capital. No sin cierta polémica –en algunas zonas del centro de Madrid, las quejas vecinales por ruido crecen exponencialmente como viene denunciando ABC–. No obstante, este recurso que alivia las medidas sanitarias que pesan en el interior de los locales solo está al alcance de un 36,7 % de los locales –unos 7.000 de los 19.300 que existen en Madrid–. En el distrito centro, donde aseguran que están cerrados uno de cada tres locales y no se han concedido nuevas autorizaciones de terrazas por parte del Ayuntamiento de Madrid, solo 650 locales de los 3.000 existentes tienen posibilidad de instalar un velador.

La situación de solvencia de los locales madrileños es «extremadamente delicada» tras un año de pandemia y no se prevé que las ayudas aprobadas lleguen a las empresas hasta, al menos, este verano. «Hasta mayo no estarán disponibles los fondos y la gestión de las ayudas para su reparto no durarán menos de tres meses, por lo que su distribución no se hará efectiva hasta el mes de septiembre», explican. En las últimas semanas, negocios emblemáticos como Lhardy han anunciado su estado crítico que amenaza quiebra. El centenario restaurante de la Carrera de San Jerónimo entró en preconcurso de acreedores y tiene menos de tres meses para intentar salvarse del cierre. Por el camino se han quedado otros como Zalacaín, Hontanares, Ferpal o el Nuevo Palentino que no logró reflotar el emblemático bar de malasaña.

La asociación Hostelería Madrid estima que las restricciones a la movilidad aprobadas para Semana Santa supondrán un aumento del 20% de la facturación habitual de los locales, que generará un incremento de 15 millones de euros de facturación extra en la hostelería de la región. Este incremento supondrá unos ingresos totales de 87 millones de euros en el conjunto de la hostelería de la Comunidad de Madrid en Semana Santa con el cierre perimetral. «Se repetiría de esta forma la experiencia positiva que supuso para el sector el cierre en los puentes anteriores como el de la Constitución o el de la Almudena, que generaron entonces un incremento del 10% de la facturación de los locales y una inyección de 60 millones de euros de facturación global de todo el conjunto de la hostelería», defienden.