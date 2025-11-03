La nueva serie de Javier Cámara y el guionista de 8 apellidos vascos aterriza en Movistar Plus+: Yakarta

José Ramón Garrido está divorciado y no tiene ilusión por la vida. Es exjugador olímpico de bádminton y, en la actualidad, se gana la vida dando clases de educación física en un instituto público del barrio madrileño de Vallecas. Un día, sin embargo, ve cómo ... su vida puede dar un giro radical de 180º, al encontrarse con una gema aún por pulir, una joven prodigio del bádminton muy rebelde.

Esta gema es Mar, una jugadora adolescente con la que podría llegar hasta competir en Yakarta, la ciudad donde se respeta a jugadores estrella como él lo fue en su día. Juntos tendrán que aprender a aguantarse en el periplo, si es que lo consiguen, hasta llegar a la capital indonesia, a través de mucha carretera, pensiones de mala muerte, polideportivos en estados ruinosos en localidades como Totola o Torrelavega.

De Vallecas a Yakarta

Esta es la premisa de Yakarta, estreno el próximo 6 de noviembre en Movistar Plus+ y la nueva serie del guionista y showrunner Diego San José. En su curriculum podemos rastrear títulos tan importantes para nuestra industria como 8 apellidos vascos o series como Su Majestad o Celeste, producción propia de Movistar Plus+ con Carmen Machi y Manolo Solo como protagonistas y aclamada por la crítica.

Tras la estupenda recepción crítica de Celeste, Diego San José regresa a Movistar Plus+ junto a la productora 100 balas y Buendía Estudios Canarias para entregar una primera temporada de seis episodios. Para Diego San José, «Después de haber hecho una serie en Hacienda parecía casi imposible encontrar un mundo aún más gris para tratar de levantar una historia. Pero recordé que existen los torneos regionales de bádminton. Campeonatos que se juegan en polideportivos feos, sin público en las gradas y que se celebran en ciudades como Totana, Ponferrada o Torrelavega».

Javier Cámara no solo es el protagonista de Yakarta, sino que también ha participado en la escritura del guion. Junto a Elena Trapé, directora de Els encantats y la serie Rapa, también en Movistar Plus+, se han convertido en un trío que funciona con la maquinaria de un reloj suizo.

«He trabajado con Elena y con Diego en diferentes proyectos, pero es la primera vez que lo hacemos los tres juntos. Y estamos felices. Diego como creador y productor ejecutivo; Elena en la dirección (me permitió dirigir el episodio 4) y yo, como actor. Los tres sabemos que el reto es grande y muy excitante.

El reparto de Yakarta lo componen, entre otros, Javier Cámara ('Rapa', trilogía 'Vota Juan') y Carla Quílez ('La maternal', 'La última noche en Tremor'), David Lorente ('No me gusta conducir', '4 estrellas'); Pilar Gómez ('Poquita fe', 'Arde Madrid'); Marina Guerola ('Los destellos'); Anna Alarcón ('Los años nuevos', 'La ofrenda') y Nuria Mencía ('Vota Juan', 'Criminal').

