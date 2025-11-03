Suscribete a
La nueva serie de Javier Cámara y el guionista de 8 apellidos vascos aterriza en Movistar Plus+: Yakarta

En su reparto, encontramos nombres como los del citado Javier Cámara, la jovencísima Carla Quílez, David Lorente y Pilar Gómez, entre otros

El Centro: la nueva serie original de Movistar Plus+ que no querrás perderte

yakarta, nueva serie de movistar plus+
Antonio Bret

José Ramón Garrido está divorciado y no tiene ilusión por la vida. Es exjugador olímpico de bádminton y, en la actualidad, se gana la vida dando clases de educación física en un instituto público del barrio madrileño de Vallecas. Un día, sin embargo, ve cómo ... su vida puede dar un giro radical de 180º, al encontrarse con una gema aún por pulir, una joven prodigio del bádminton muy rebelde.

