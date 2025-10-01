No te pierdas La Caza: Irati y todos los estrenos de Movistar+ por solo 9,99 euros/mes
La plataforma tira la casa por la ventana con un mes de estrenos increíbles que podrás disfrutar por menos de 10 euro al mes
Movistar Plus+ hace tiempo que dejó de ser un servicio exclusivo de la propia Movistar. Cualquiera —sí—, cualquiera puede disfrutar de un catálogo nutrido de estrenos exclusivos, deportes y una producción propia exquisita sin necesidad de ser cliente del operador, sin tener que instalar un decodificador, sin nada en especial. Como el resto de plataformas: te suscribes, descargas la app y ahí está, su exclusivo catálogo al completo para que disfrutes de él.
Cada mes, Movistar Plus+ amplía su contenido con series de producción propia, un estreno de cine exclusivo al día y una gran variedad de documentales, programación deportiva y mucho, mucho más.
Estrenos de la temporada en Movistar Plus+ que no te puedes perder
Irati. La caza.
Cada temporada de la serie La caza se desarrolla en un enclave distinto y trata sobre un crimen diferente, aunque algunos personajes principales se mantienen entre temporadas. Creada por Agustín Martínez, La caza tiene todos los elementos del amante del true crime: investigación, ambiente opresivo, personajes tremendamente complejos y todo ello en un ambiente cerrado y pequeño donde el crimen y los secretos conviven ocultos tras una apariencia de tranquilidad total.
Esta temporada está protagonizada por un trío de excepción: Megan Montaner, Félix Gómez y Silvia Alonso. Se estrenó el pasado 4 de septiembre y ya tienes los ocho episodios disponibles para que los veas del tirón, si te apetece.
El centro
Una serie creada por David Moreno, guionista de Fariña, y protagonizada por Juan Diego Botto, Elena Martín e Israel Elejalde, el centro nos traslada al CNI, en la que un asesinato destapa una conspiración internacional del servicio de inteligencia ruso, a la vez que intentan descubrir a un topo que se oculta entre sus filas. Estreno el próximo 9 de octubre.
La última llamada
Un documental creado especialmente para todos los amantes de las tramas políticas, un retrato en primera persona del lado más humano de expresidentes de nuestro gobierno, entre los que contamos con Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Conversaciones íntimas, archivos personales y declaraciones exclusivas de familiares y asesores cercanos, desde su llegada a la Moncloa hasta los momentos más peliagudos de su mandato.
Por 9,99 euros al mes, disfruta de un estreno de cine al mes, documentales y series de creación propia, fútbol y más deporte… todo ello sin permanencia, sin obras ni decodificadores, suscríbete cuando quieras y como quieras.
