El Centro: la nueva serie original de Movistar Plus+ que no querrás perderte

Se acerca el fin de semana y lo que te apetece es ver una buena serie española, pero hay tanta variedad que te abruma el solo hecho de tener que elegirla. No te preocupes, vamos en tu ayuda: tenemos la serie que necesitas para ... pasar un fin de semana apasionante y entretenido: 'El Centro' en Movistar Plus+.

El CNI al descubierto

Estrenada el pasado 9 de octubre, 'El Centro' es una serie de espías que reniega de los clichés característicos del género. Además, es una serie inédita al tratar un tema por todos inesperado: lo que se cuece dentro del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado nombrar en las noticias y nos hemos quedado con la duda de qué se hace ahí dentro realmente?

La serie ha sido creada por David Moreno y dirigida por David Ulloa ('La peste', 'La chica de nieve') y, además muy importante, ha contado con el propio asesoramiento del CNI, algo imprescindible si el espectador quiere hacerse una idea de lo que allí sucede, a qué se dedican sus miembros, cuál es su día a día, etc.

¿Los secretos del CNI al descubierto?

'El Centro' comienza fuerte: un asesinato que revela una conspiración internacional relacionada con el servicio de inteligencia ruso. En ese momento, el CNI deberá destruirla en una carrera frenética contra el tiempo.

La nueva serie de producción propia de Movistar Plus+ está protagonizada por Juan Diego Botto, Elena Martín, Israel Elejalde, Tristán Ulloa, David Lorente, Elisabet Casanovas y Nacho Sánchez, entre otros. El creador de la serie ha declarado al respecto de la serie que «querían darle una pequeña vuelta de tuerca al asunto de los espías, profundizando en las historias de cada uno de los personajes».

El Centro ya está disponible en Movistar Plus+.