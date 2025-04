«Los niños deben escuchar música que sea sana»

Esther Levy, madre, autora de libros infantiles y creadora de contenido, se muestra preocupada por la influencia de las letras del reguetón y otros géneros musicales para adultos en los niños y considera importante transmitir a los menores mensajes positivos a través de la ... música y la literatura infantil para que tengan un desarrollo sano y feliz.

¿De qué manera influye en los niños escuchar música de adultos con letras que invitan al sexo, al consumo de sustancias…?

La música es una herramienta de aprendizaje que influye en la forma en la que los niños perciben el mundo. Cuando están expuestos a letras que normalizan comportamientos inapropiados para su edad corren el riesgo de interiorizar mensajes que no comprenden del todo, pero que pueden influenciar su perspectiva sobre las relaciones, el respeto y su propia autoestima.

¿Son los padres conscientes de esta realidad con los niños?

En muchos casos no. A veces damos por sentado que los niños «no entienden» o que «solo les gusta el ritmo», pero subestimamos su capacidad de captar e interiorizar lo que escuchan. Los menores son como esponjas, aprenden incluso sin darse cuenta, y lo que escuchan repetidamente se les va quedando grabado y, con el tiempo, puede influir en cómo hablan, piensan y cómo ven el mundo.

¿Crees que deben tener mayor cuidado los adultos si escuchan reguetón u otros géneros musicales para adultos con letras no adecuadas? ¿De qué manera?

Sí, porque la música no es solo sonido, es un mensaje y tiene un impacto real en cómo nos sentimos, pensamos y actuamos. Estas palabras vulgares o mensajes que nos dan cierto tipo de música, pueden ser muy fuertes y sin darnos cuenta, nos van afectando. No se trata de juzgar o rechazar un género musical, sino de ser conscientes de lo que escuchamos y tratar de no exponer a nuestros hijos a ello. Podemos escuchar la música que nos gusta y tratar de buscar versiones más sanas, tanto para nuestros hijos como para nosotros mismos.

Cuando los menores cantan la letra de estas canciones, aunque apenas encuentren sentido a lo que dicen, ¿hay que corregirles por ello o es mejor que las canten sin saber su significado?

Creo que lo importante es estar atentos para poder acompañarlos y guiarlos. No se trata de regañarlos, sino de explicarles en el momento y de forma sencilla por qué algunas canciones no son adecuadas para ellos.

Si les ayudamos a reflexionar desde pequeños sobre lo que cantan y escuchan, también serán más conscientes de ello cuando estén con sus amigos. Así, poco a poco, podrán desarrollar criterio y decidir por sí mismos qué mensajes quieren repetir y cuáles no.

¿Qué tipo de canciones deben escuchar los niños?

Canciones que los diviertan, que alimenten su imaginación y que refuercen valores positivos como la amistad, la empatía y la alegría. No significa que todo deba ser didáctico o educativo, pero sí que la música que los acompañe en su infancia sea sana.

¿Por qué es importante que escuchen canciones que transmitan valores positivos?

Porque la infancia es una etapa de formación. Lo que los niños escuchan influye en su lenguaje, su estado de ánimo y hasta en su forma de relacionarse con los demás. La música puede ser una herramienta para fortalecer su autoestima y su creatividad.

¿Hay escasez de música dirigida a las etapas de la infancia?

No diría que hay escasez, porque sí existen muchas opciones de música infantil de calidad. El problema es que no siempre tienen la misma presencia que la música para adultos, que es la que predomina en todas partes (radio, fiestas, restaurantes, en casa, en el coche) donde los niños están normalmente. Como padres, podemos hacer un esfuerzo por buscar y poner en primer plano esas opciones que sí existen y que realmente aportan a su desarrollo.