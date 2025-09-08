Una experta en salud explica si funciona o no el viral 'oil pulling' para el blanqueamiento dental

Se ha popularizado en redes sociales el término del 'oil pulling', una técnica de enjuague bucal con aceites, especialmente de coco, que se ha vuelto viral gracias a influencers y celebridades, ya promete beneficios milagrosos como blanquear los dientes o mejorar la salud bucal. ... Almudena Herraiz, experta en salud dental, advierte de que la evidencia científica al respecto es muy limitada y alerta de que esta moda puede poner en serio riesgo la dentadura.

¿Qué significa exactamente el término 'oil pulling'?

Es una práctica muy antigua que proviene de la India, se hizo popular en los 90 y gracias a las redes sociales ahora está muy de moda. Consiste en utilizar aceites como colutorios; es decir, enjuagarse la boca pasando el aceite entre los dientes y por toda la cavidad bucal. Se cree que elimina bacterias, toxinas y restos de la boca.

¿Por qué se ha hecho viral?

Se ha puesto de moda por la tendencia actual de salud natural y detox. En redes sociales muchas influencers lo promocionan como opción para evitar químicos, mejorar aliento, las encías y blanqueante dental.

¿Es efectivo o supone algún riesgo?

Según algunos estudios pequeños puede reducir la placa y el mal aliento, se considera más un complemento de higiene oral que un tratamiento. Y no, no supone realmente un riesgo para la salud, sólo en ocasiones si se traga puede generar malestar estomacal. Sin embargo, lo importante es tener en cuenta que hacerlo no puede reemplazar el uso del cepillado, el hilo dental ni la pasta con flúor.

¿Qué métodos son verdaderamente efectivos y sin riesgos para el blanqueamiento de dientes?

Hay dos: el blanqueamiento en clínica dental y el blanqueamiento en domicilio supervisado por dentistas. Digo realmente efectivos dado que son los únicos métodos que legalmente pueden tener componentes blanqueantes efectivos en la dosis adecuada para generar un cambio notable.

Por otro lado, hay productos de blanqueamiento de farmacia como por ejemplo tiras blanqueantes o geles, que tienen un efecto intermedio. Contienen componentes blanqueadores, pero en menor concentración. Y, por último, hay colutorios y pasta de dientes blanqueantes que eliminan manchas de la superficie del diente, pero no blanquean.

¿A partir de qué edad se puede practicar un blanqueamiento dental?

A partir de los 18 años.

Cada vez más se quieren resultados más inmediatos, ¿cuáles son los métodos más rápidos?

El tratamiento más rápido y efectivo es el blanqueamiento en clínica con luz LED o láser, en 45-60 min se pueden aclarar los dientes dos tonos.

¿Y los menos costosos en cuanto a precio?

Cómo opción más económica, las tiras blanqueantes, no logran un blanqueamiento tan efectivo, pero se percibirá un cambio.

¿De qué manera natural (limpieza, alimentación...) se pueden lograr unos dientes más blancos?

Teniendo buenos hábitos de higiene, cepillado dental mínimo dos veces al día, hilo dental y colutorio. Comer alimentos como manzanas, zanahorias o apio estimula la salivación que es un blanqueante natural. Y eso sí, conviene evitar alimentos que manchan, como café, té, vino tinto, especias (cúrcuma, azafrán, etc.), salsas tipo soja o curry y, por supuesto, el tabaco.