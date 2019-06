Yellow Day Cómo convertirte en la mejor versión de ti mismo La psicóloga Laura Chica y el especialista en desarrollo personal Francisco Alcaide proponen en «Tu futuro es hoy» una guía para vencer las excusas que nos impiden pasar a la acción

«Si tu vida no es como te gustaría que fuese, hay algo que no sabes o que no estás haciendo bien». Esta frase es la esencia de «Tu futuro es hoy» (Alienta Ed.), el libro de Francisco Alcaide y Laura Chica, que va por su sexta edición (revisada y ampliada) y que aporta «46 claves para crear tu destino» y 10 vídeos de realidad aumentada para profundizar en cómo vencer los miedos, cómo cultivar la confianza en uno mismo, cómo cambiar pensamientos negativos por positivos o cómo afecta el entorno a nuestra vida, entre otras cuestiones.

Los autores condensan en esta obra su conocimiento y experiencia en el mundo del desarrollo personal y aportan herramientas prácticas para pasar de la reflexión a la acción. ¿La clave para hacerlo? Entender los porqués. «Cuando empezamos a trabajar en el texto Laura y yo nos dimos cuenta de que la mayoría de las publicaciones de desarrollo personal te decían qué tenías que hacer, pero no te decían cómo hacerlo ni tampoco te ayudaban a entender los porqués (causas). Pero nosotros pensamos que sin el porqué no se llega al cómo y que el qué no sirve para nada sin el cómo (o estrategia)», argumenta Francisco Alcaide. Para el experto la solución depende de un buen diagnóstico, sobre todo si tenemos en cuenta que «a menudo lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa».

Sé responsable y no busques culpables

«Tu futuro es hoy» invita, tal como revela Laura Chica, a «poner el foco en ti» olvidando las fórmulas mágicas y las recetas rápidas que no suponen esfuerzo, para pararte a pensar, sentirte, mirarte, cuestionarte y descubrir lo que quieres mantener y lo que quieres cambiar; lo que no funciona y en lo que puedes mejorar. De hecho, uno de lo mensajes más claros de la obra es la «autorresponsabilidad», que es la que realmente te ayuda a buscar soluciones y respuestas. «Lo peor en esta vida es resignarse, creer que la vida es algo que sucede y no algo que uno hace que ocurra», proponen Laura Chica y Francisco Alcaide.

¿Eres de los que culpas a tu trabajo, a tu familia, a tu pareja o a tu entorno de lo que te hace infeliz? «Vamos a dejar de esperar que el otro cambie, vamos a dejar de esperar a que venga de fuera la solución porque el cambio está en nosotros», plantea la psicóloga.

Disfruta del camino

«No quieras comerte el elefante de golpe, hazlo bocado a bocado», propone Francisco Alcaide. El autor insiste en que un gran cambio es la «suma de muchos pequeños cambios» y que la vida es el resultado de lo que se hace cada día. «El cambio debe ser gradual. Sin prisa pero sin pausa. Exigirse demasiado lleva a la frustración, y la frustración lleva al abandono», añade. El problema, según revela Alcaide, es que algunas personas se fijan demasiado en si obtienen o no un resultado final en lugar de disfrutar del camino o del proceso. La impaciencia es, por tanto, el principal pecado de un proceso de cambio personal. «En esta vida nadie fracasa, solo hay gente que abandona. Quien resiste, vence», sentencia.

Haz un «reset» con esta guía

Esta obra plantea cuestiones que son a menudo difíciles de abordar porque, tal como reconoce Eva Collado, consultora estratégica, en el prólogo; desconocemos cómo hacerlo o bien suponen un trabajo de introspección tan grande que a veces no estamos dispuestos a hacer.

Entre las claves que proponen Laura Chica y Francisco Alcaide se hace referencia a las metas, los hábitos, el fracaso, la vocación, el liderazgo, la resiliencia, la felicidad, el cambio, la acción, el talento, la marca personal, la productividad, las gestión de conflictos, el compromiso, el amor, los miedos, la inteligencia emocional o la estrategia.

Cada capítulo arranca con una frase que invita a la reflexión para después plantear una pregunta-objetivo que se acompaña de una explicación que te permite profundizar en el tema. Después los autores proponen cinco pasos para la acción y una bibliografía con publicaciones de referencia para seguir trabajando en los puntos que «te hayan calado o conecten más contigo». Por eso lo mejor de «Tu futuro es hoy» es, según revela Laura Chica, que «cada vez que lo leas, vas a leer un libro distinto porque tú serás diferente y te quedarás en cada momento con lo que más necesites».

