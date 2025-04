Viajar al extranjero con hijos menores tras el divorcio: ¿qué se necesita?

Las navidades son sinónimo de vacaciones en familia y no son pocos los que aprovechan este mes para hacer algún viaje, muchos fuera de nuestras fronteras. En diciembre de 2022 se realizaron más de 1,6 millones de viajes al extranjero, según el Instituto Nacional de Estadística, una cifra que se prevé batir este año.

Cuando estos desplazamientos implican niños menores de parejas divorciadas pueden surgir conflictos. Desde el despacho Marín & Mateo Abogados resaltan la importancia de establecer el llamado convenio regulador en el momento de oficializar un divorcio. En este citado documento quedarán recogidos, por lo tanto, todos aquellos pactos y acuerdos alcanzados entre la ahora expareja, tanto personales como patrimoniales con sus hijos.

«Tal y como establece el artículo 90 del Código Civil, este documento debe recoger aspectos como el uso de la vivienda familiar, la pensión compensatoria, la custodia de los hijos o el régimen de visitas. Este documento es obligatorio siempre que nos encontremos con una pareja que se separa después de haber contraído matrimonio, pero si no es una pareja que se haya casado previamente, este trámite es muy aconsejable dado que si no existe una resolución judicial que regule estos aspectos, las partes podrán actuar como consideren y los incumplimientos de los pactos a los que hayan podido llegar no tendrán ninguna consecuencia», advierte Abel Marín, socio y abogado de Marín & Mateo Abogados.

Incumplimientos durante la época vacacional. Este convenio debe ser respetado por ambas partes durante todo el año. Aun así, en verano suelen producirse más incumplimientos. Uno de los más frecuentes es el incumplimiento de la custodia compartida.

En este sentido, el experto asegura que «los hijos deben pasar la mitad del tiempo de las vacaciones con cada uno de los progenitores», y añade, «sin embargo, por causas muy diversas, como por ejemplo la incompatibilidad horaria de los progenitores, o que estos no se pongan de acuerdo en el periodo de vacaciones que le corresponde a cada uno, mantener esta cláusula se convierte en una tarea complicada».

Otra de las cláusulas que más conflicto produce entre progenitores es el régimen de visitas. Esto se produce en aquellos casos en los que solo uno de los dos progenitores tiene la custodia de los hijos. «En este régimen se debe apuntar también cuándo y dónde se producen las visitas en verano. Durante los periodos vacacionales, el régimen de visitas se suspende, pero en muchas ocasiones uno de los progenitores prefiere mantenerlo. Cuando no se llega a un acuerdo, es necesario acudir a un abogado especialista para que estudie el caso y acabe con el conflicto interno», asegura el abogado.

Por último, la planificación del curso escolar es el tercero de los incumplimientos más habituales. Los gastos del material escolar deben ser asumidos por uno o ambos progenitores. «Todos estos aspectos deben quedar recogidos en el convenio. De no ser así, estos gastos quedarán incluidos dentro de la pensión alimenticia», advierte Marín.

Qué hacer si uno de los progenitores incumple el convenio

«Es importante diferenciar entre un incumplimiento reiterado del convenido regulador y un hecho aislado fruto de un error. Si es una actitud continuada, el progenitor afectado podrá comunicarlo mediante un burofax. Esto constará como un aviso para que la persona implicada empiece a cumplir con sus obligaciones», afirma el abogado.

Si el progenitor sigue sin ceñirse al convenio regulador, se pasará a interponer una demanda ejecutiva ante el juzgado. «Es importante reunir todas las pruebas posibles para demostrar que el convenio no se está cumpliendo y poder proceder a una demanda exitosa», concluye Marín.