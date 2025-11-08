La relación entre el consumo de Omega 3 y la progresión de la miopía infantil que no sabías

La relación entre el consumo de DHA y la progresión de la miopía infantil es un área de creciente interés. Aunque la miopía tiene una base genética, hay factores ambientales y nutricionales que influyen en su aparición y progresión. De hecho, «existen estudios ... recientes han mostrado que los niños con niveles bajos de DHA presentan mayor riesgo de desarrollar miopía o de que este avance más rápidamente».

Así lo señala Francisco Gassó Casademunt, uno de los fundadores de BrudyLab, empresa española especialista en nutrición médica poseedora de una patente mundial en la fabricación de Omega3 ácido docosahexaenoico (DHA) y con varios ensayos clínicos en marcha con el departamento de Neonatología del Hospital Vall d'Hebrón.

Gassó se refiere a investigaciones como las publicadas en Investigative Ophthalmology & Visual Science, que han observado que algunos tipos de DHA, como la tridocosahexanoina-Aox o Algatrium ayudan a modular la inflamación ocular y mejorar la perfusión del globo ocular, ayudando a controlar el alargamiento axial del ojo, un factor clave en la progresión de la miopía. «Aunque todavía no hay un consenso absoluto ni protocolos clínicos universales, los resultados son prometedores y apuntan a que el DHA podría ser un aliado en estrategias preventivas o complementarias para la miopía infantil».

¿En qué momento se hace indispensable este nutriente?

El DHA (ácido docosahexaenoico) es especialmente relevante para la salud ocular infantil porque es un componente estructural fundamental de las membranas de las células de la retina y del cerebro. En los primeros años de vida, cuando se están formando los tejidos neuronales y visuales, el aporte adecuado de DHA es clave para un correcto desarrollo visual y su deficiencia puede afectar la agudeza visual, la coordinación ojo-mano y otras funciones cognitivas vinculadas.

En concreto, ¿cómo actúa el DHA en el desarrollo ocular durante la infancia?

El DHA contribuye al desarrollo y mantenimiento de la función visual desde etapas muy tempranas. Está presente en concentraciones muy altas en la mácula —la parte central de la retina— y su presencia está directamente relacionada con la calidad de la visión. En la infancia, estos ácidos grasos mejoran la comunicación entre las células nerviosas del ojo y del cerebro, y favorecen la plasticidad neuronal.

¿A qué edad es recomendable reforzar el consumo regular de DHA? ¿En qué momento de la infancia sería más efectivo su consumo?

El consumo adecuado de DHA debe comenzar incluso antes del nacimiento, a través del aporte materno durante el embarazo y la lactancia. Después, es esencial mantener una ingesta regular desde los 6 meses en adelante, ya sea a través de la alimentación o, si esta no cubre las necesidades, mediante suplementación adecuada.

Así, los momentos más críticos para el desarrollo visual son los tres primeros años de vida, aunque también se considera una ventana de oportunidad entre los 6 y los 12 años, etapa clave para consolidar la visión, especialmente si existe predisposición a problemas visuales como la miopía.

¿En qué casos recomendaría usted el uso de suplementos de Omega 3 para niños con miopía? ¿Sería solo en ciertos casos, con receta, o como parte de un enfoque integral?

La suplementación con Omega-3, especialmente DHA de alta calidad, puede ser recomendable como parte de un enfoque integral en niños con miopía, o que presentan factores de riesgo (como antecedentes familiares o mucho tiempo en pantallas).

No suele requerir receta médica, pero sí la supervisión de un pediatra, oftalmólogo o nutricionista, que pueda asegurar la dosis adecuada y elegir un suplemento de calidad, seguro y con buen perfil de absorción.Este tipo de suplementación no reemplaza otras estrategias de manejo de la miopía (como el uso de gafas, lentes especiales o el control del tiempo en pantalla), pero puede ser una herramienta complementaria con beneficios adicionales a nivel neurológico y cognitivo.

¿Qué alimentos ricos en DHA podrían incluirse en la dieta infantil de forma segura y efectiva? ¿Qué otros hábitos recomienda para prevenir o frenar la progresión de la miopía en la infancia, además de una buena nutrición?

El Omega-3 es un grupo de ácidos grasos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir por sí solo, por lo que deben obtenerse a través de la dieta. Las fuentes más ricas en DHA son los pescados grasos como el atún, la Caballa o el salmón, siempre y cuando sean salvajes. Este pescado azul se debe consumir de dos a tres veces por semana, procurando que sea de origen salvaje. También se pueden ofrecer leches infantiles fortificadas con DHA y, en su defecto, suplementos de DHA de origen marino o microalga.

Además de una buena alimentación, para prevenir la miopía es fundamental fomentar actividades al aire libre (al menos 2 horas al día), limitar el uso de pantallas, especialmente en menores de 6 años, asegurar una distancia correcta de lectura (mínimo 30 cm) y, por supuesto, controles visuales periódicos, especialmente si hay antecedentes familiares. Una intervención precoz, combinando hábitos visuales saludables, nutrición adecuada y seguimiento profesional, es la mejor estrategia para preservar la salud visual infantil.