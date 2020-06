Vuelta al cole: los expertos alertan de la importancia de atender las necesidades emocionales de los niños Las autoridades se están olvidando a la hora de planificar la desescalada hacia la nueva normalidad del bienestar emocional de los más pequeños, los grandes olvidados en esta pandemia

La vuelta a las aulas no va a volver a ser la misma. La imagen de niños amontonados y nerviosos en su «vuelta al cole», abrazando a sus amigos bajo la atenta mirada de sus progenitores, pasará a la historia. Al menos, durante un año.

El protocolo «Medidas de prevención e Higiene frente a Covid-19 para la reapertura parcial de centros educativos», remitido por el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas, señala cómo debe ser el regreso a las aulas. Un protocolo, con numerosas restricciones, que será adaptado por cada comunidad.

Entre las directrices que se establecen están «evitar las aglomeraciones» por lo que «las familias sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo». También «se descartan las actividades grupales o eventos en el interior de los centros educativos» y todos deberán mantener una distancia mínima interpersonal de 2 metros«. Implantar toda la teoría a la práctica es realmente complicado, sobre todo entre los más pequeños, quienes no podrán ni jugar a la pelota con sus compañeros.

Pero si hay algo de lo que las autoridades se están olvidando a la hora de planificar la desescalada hacia la nueva normalidad es del bienestar emocional de los más pequeños, los grandes olvidados en esta pandemia.

«Desde el confinamiento, Gobierno y comunidades autónomas han tomado medidas para, supuestamente, defender los intereses superiores de niños, niñas y adolescentes, pero los derechos de los menores son integrales», recuerda Marta Martínez, socióloga especializada en infancia, que insiste en que «los derechos de los menores van más allá de proteger la salud» de los más pequeños. Advierte, de hecho, que dejar caer en el olvido esos otros derechos va a traer numerosas consecuencias en el ámbito educativo.

Según explica Amaya Prado, psicóloga educativa, este particular regreso a las aulas «les va a afectar porque los niños tienen otra idea». Después de tanto tiempo encerrados, sin ver a sus iguales, «y con las ganas que tienen de volver a sus rutinas, ellos fantasean con la idea de que va a ser como antes. Y les va a costar, especialmente a los más pequeños y a los que cambian de ciclo porque son los que más necesitan el contacto. Por ello conviene trabajarlo cuanto antes», aconseja.

«Si ahora, lo que va a primar en el entorno escolar es la higiene, ¿qué va a pasar?», añade Martínez, para quien la atención emocional de los niños y niñas es primordial. «¿Nadie se plantea cómo han vivido los niños o cómo se va a hacer para permitir la conciliación?», pregunta.

Precisamente, Prado reseña que es «ahora cuando se empiezan a ver el impacto que supuso el confinamiento en los niños». Además, «no hay que olvidar que ellos también han perdido a sus seres queridos. Hay niños que no han podido despedirse de sus abuelos. Son situaciones muy complicadas», insiste.

Parece que la escuela más deshumanizada, que no tiene en cuenta los reclamos y necesidades de familias, niños, educadores y demás miembros del entorno educativo, es lo que depara a los menores en su vuelta al colegio. «Tiene que haber precauciones pero no puede ser que el derecho a la salud sea el único que prime. Los derechos son integrales y no se están considerando», recuerda Martínez. «Las recomendaciones sanitarias son muy importantes pero cuidar de las emociones también», añade Prado, ya que el bienestar emocional influye de manera directa en el rendimiento escolar de los menores.

Ante esta situación, es tarea de los padres y madres preparar a los más pequeños. «De lo poco que saben los progenitores, deben explicárselo a los niños», explica Prado, «para que no fantaseen con lo que vivieron antes». También conviene que cada familia hable directamente con el colegio y conocer cómo van a abordar este regreso. «Desde el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid -añade la especialista- estamos proponiendo que pueda haber psicólogos educativos, al menos este primer año post Covid-19, porque estamos viendo que en los niños está habiendo un gran impacto psicológico».

Por qué la infancia es la gran olvidada

El hecho de que no se tenga en cuentan las necesidades de los menores se debe, explica Martínez, a que «antes de esta pandemia, en nuestro modelo de sociedad, las personas pequeñas y mayores son consideradas no productivas. Y eso ha hecho que en muchos casos no se tenga en cuenta a los niños y niñas en las grandes políticas de Estado».

El coronavirus ha evidencia, más que nunca, desigualdades sociales de sobra conocidas, y «la infancia sigue siendo un colectivo subsidiario», apunta la socióloga, que insiste en cuidar de la salud emocional de los más pequeños además de «repensar cuál es el rol que ocupan los niños y niñas en nuestra sociedad porque creemos que son muy importantes pero después, cuando analizas las decisiones políticas, los niños no están».

Por suerte, estamos a tiempo de enmendar esta situación. «Desde hace mucho tiempo estamos pidiendo un pacto de estado por la infancia. Una verdadera política educativa que atienda no solo las graves diferencias que hemos visto sino también los graves desafíos que ha generado la pandemia. Creo que la mejor política es la que concilia necesidades, derechos e intereses de la población a la que se dirige y la infancia no puede quedar fuera», defiende Martínez.

