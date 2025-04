¿Cómo planificar una escapada o viaje durante el embarazo?

Se acerca la Semana Santa y con ella la temporada de escapadas y vacaciones cortas, pero también el tener tiempo para organizar las vacaciones de verano. Durante el embarazo hay una serie de circunstancias que cambian y que has de tener en cuenta a la hora de planificar estas escapadas o viajes.

Por otro lado, si es el primer embarazo, es un momento perfecto para hacer un plan especial y guardar recuerdos de ese último viaje antes de ser tres. Esta es una pregunta recurrente que las nuevas familias plantean a Belén Marinone, fundadora de Baby Planner: ¿Qué tener en cuenta? ¿Cómo escoger destinos y medios de transporte? Y por supuesto, ¿cómo planificar ese tiempo para el disfrute en pareja?

Lo primero, antes de planificar nada coméntalo con el equipo médico que lleva tu embarazo y asegúrate de que no hay ningún impedimento para viajar.

Una vez que te hayan confirmado, habría que tener en cuenta estos puntos clave:

1 Pensar en el destino del viaje significa pensar en el medio de transporte

Si viajas en avión: Idealmente en el segundo trimestre. En el primero es más controvertida la cuestión, quizás depende de la cantidad de horas. En el último, si bien no es lo mismo en la semana 28 que la 37, no es del todo recomendable. Si vas a hacer un viaje corto y sabiendo que asientos son muy pequeños, y no hay lugar para estirarse, levántate y recorre varias veces los pasillos del avión para hacer circular la sangre correctamente. Por otro lado, ten en cuenta que probablemente necesitarás un permiso firmado por tu médico que indique que estás en condiciones de hacer el viaje. La aerolínea seguramente te lo solicitará.

Si vas en tren: Si bien estarás más cómoda porque los espacios son más confortables, también debes hacer paseos por el tren y levantarte periódicamente. Puedes viajar en tren en cualquier trimestre sin mayores problemas.

Si viajas en coche, tocará hacer más paradas que habitualmente. Ya sea para ir al baño o para estirar las piernas, permítete tardar algo más en el trayecto e ir haciendo paradas que te ayuden a viajar mejor.

2 Los planes en destino

Las caminatas son un ejercicio estupendo, y más aún cuando lo haces en un ambiente que no conoces y te anima a estar más horas en la calle y disfrutando. Pero tienes que cuidar ciertos aspectos:

Lo ideal es ir improvisando sobre la marcha y en función a cómo te sientes. No cargues tu agenda de planes uno tras otro. Si estás mejor, pues a la aventura. Si estás más o menos, puedes dedicar el día a paseos más cortos, con más descansos y siempre cerca de aseos que puedas utilizar.

Estar muy hidratada: Procura siempre ir con tu botella de agua a todos lados.

No cargar peso de más o de forma incómoda: Intenta no ir con tu bolso, es preferible que tu pareja lleve lo que necesitas, así puedes ir liberada para estar más ágil y no cargar tu espalda y hombros. Si insistes en llevar tu propio bolso, prioriza una mochila más que un bolso de lado. Éstas reparten mejor el peso.

Viste ropa adecuada: Es indispensable que estés cómoda, que no te duelan los pies, que no sientas presión por ninguna prenda apretada. Todo esto hará que los paseos sean mucho más confortables, puedas hacerlos más duraderos y disfrutes más.

Cuídate la piel: Sal a la calle con protección solar, incluso si no es verano es importante proteger la piel del sol en el embarazo. Recuerda que pueden aparecer manchas en la piel.

3 Las horas de descanso y las comidas

Es importante que recuerdes en todo momento tu bienestar. Estar de vacaciones te despeja la mente, te hace disfrutar mucho pero también debes recordar cuidarte y respetar tu cuerpo:

Descansa bien: Ya sabes que lo necesitas, no son viajes para ir de fiesta y trasnochar. Puedes hacer alguna excepción una noche, pero lo ideal es que, aunque salgas a cenar, vuelvas a una hora prudente que te permita dormir bien y descansar para el día siguiente. Recuerda que no te apetecerá quedarte en la cama hasta tarde si sabes que tienes mucho por recorrer.

Permítete las siestas. No pasa nada si haces una siesta por la tarde, si sientes que lo necesitas. No te presiones y no intentes hacerlo todo, lo importante es que tu cuerpo te responda adecuadamente.

Cuídate con las comidas: En vacaciones siempre nos pasamos un poco con la alimentación, nos relajamos y disfrutamos de todos esos caprichos que habitualmente restringimos. No es que no debes hacerlo (a menos que tengas que seguir una dieta estricta pautada por tu médico) pero sí debes prestar más atención que en cualquier otro momento. Tienes que cuidarte de no aumentar mucho de peso y también de no sentirte mal, indigesta o pesada. También es importante que escojas bien qué alimentos y su forma de cocción, en función a las restricciones básicas de la alimentación en el embarazo. Para los paseos de todo el día o los viajes de traslados, cuenta con llevar un tentempié saludable que pueda calmar tu hambre si lo necesitas. Ideal algo de fruta o frutos secos.

4 Y a la hora de armar la maleta

Cuando armes la maleta ten cuenta las observaciones anteriores. No lleves tanta ropa de fiesta como habitualmente lo hacías y sí más cantidad de ropa cómoda. Atención especial a los zapatos y tu bolso o mochila de diario.

También prevé llevar cualquier tipo de medicación que te hayan dado los últimos meses como antiácidos o si has tomado para mareos y vómitos y por supuesto tus vitaminas de cada día.

Carga en la maleta también tu cartilla o carpeta de embarazo si tienes una física ya que ante la necesidad de consultar un médico es importante que cuenten con la mayor información posible

Los viajes en el embarazo son sumamente especiales, más aún si es el primero, «será algo que recuerdes toda la vida. Aprovecha para conectar con tu pareja, para proyectar el futuro, para tener largas charlas de sobremesa o durante los paseos y desconectar de la rutina para conectar contigo y tu bebé. Y no te olvides de hacer espacio en el móvil para guardar fotos y generar recuerdos preciosos de este viaje«, concluyen.

