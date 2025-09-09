Rosalía se desnuda para una conocida marca de ropa interior

Rosalía se ha convertido en los últimos años en unos de los grandes fenómenos musicales y su estilo inconfundible, tanto en la música como en la moda, no han pasado desapercibidos llegando a crear tendencia. Hace algo más de un año, la firma de lujo Dior ... la anunciaba como nueva embajadora mundial de la Maison y el rostro de la campaña Lady Dior. A principios de verano protagonizaba una de las campañas más virales de New Balance para anunciar unas nuevas zapatillas y ahora ha tocado el turno de la ropa interior.

Capturada por la reconocida fotógrafa Carlijn Jacobs, Rosalía se ha convertido en la nueva imagen de la campaña de ropa interior de Calvin Klein para el próximo otoño 2025. En la sesión de fotos de la nueva colección se muestra una faceta seductora y empoderada de la cantautora que muestra algunas de las nuevas prendas de la marca en una campaña que «fusiona una sensualidad audaz con una narrativa visual surrealista, amplificando la presencia empoderada de Rosalía en los estilos icónicos de underwear de Calvin Klein«, tal y como cuentas desde la marca.

Algunas de las imágenes de la campaña protagonizada por Rosalía Calvin Klein

«El underwear de Calvin Klein ha sido un básico en mi armario durante años. Amo la marca y es un honor estar en la campaña: se siente como un momento de cierre de ciclo«, cuenta la propia Rosalía.

A lo largo de la campaña, que se lanza este martes a nivel mundial, la energía artística distintiva de Rosalía se potencia mientras introduce una nueva era de innovación moderna en lo que a ropa interior se refiere. En las imágenes, la cantante aparece con la nueva línea Icon Cotton Modal, que presenta una cinturilla Infinity Bond sin costuras y cierres de corchete termo-fusionados para una silueta más uniforme y mayor transpirabilidad.

También aparece en los nuevos estilos Heritage Cotton, que reimaginan la emblemática cinturilla con logo de Calvin Klein a través de una mirada vintage, así como en el sujetador Perfectly Fit, diseñados para una comodidad elevada en el día a día.

Una faceta junto a Calvin Klein que la cantante española comparte con el que fuera su novio hace unos años, el reconocido actor Jeremy Allen White, quien ha protagonizado en varias ocasiones las campañas de ropa interior de la reconocida marca fundada en Nueva York en 1968,.