Quién es Miguel Adrover, el diseñador mallorquín que ha rechazado vestir a Rosalía

El pasado fin de semana, las redes sociales ardían y la polémica no tardaba en difundirse. El diseñador Miguel Adrover rechazaba colaborar con Rosalía debido a que la cantante no se ha pronunciado públicamente sobre el genocidio en Gaza. Adrover publicaba en sus ... redes un post donde mostraba capturas de los correos compartidos con el equipo de la catalana y un mensaje en el que la instaba a tomar parte como figura influyente: «El silencio es complicidad, y más aún cuando tienes un gran altavoz donde millones de personas te escuchan cuando cantas. Por eso tienes la responsabilidad de usar este poder para denunciar este genocidio. Rosalía, esto no es nada personal. Te admiro por todo tu talento y por todo lo que has logrado. Y creo que eres mucho más que esos artistas que solo se dedican al espectáculo y al entretenimiento. Ahora tenemos que hacer «Lo Correcto». MOTOMAMI«, dice el diseñador mallorquín.

Rosalía ha respondido también utilizando sus redes como plataforma, respondiendo que aunque no lo publique, no quiere decir que no condene lo que está sucediendo en Palestina: «El hecho de no haber usado mi plataforma de forma alineada con el estilo o expectativas ajenas, no significa en absoluto que no condene lo que está sucediendo en Palestina. Es terrible ver día a día como personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan», afirmaba la cantante.

La respuesta de Rosalía a Adrover ABC

Esta polémica ha generado ovaciones pero también críticas puesto que este viernes 1 de agosto, Miguel Adrover estrena su documental 'The Designer is Dead' en el Atlàntida Mallorca Film Fest, un film que además está producido por Little Spain, la productora de C.Tangana, expareja de Rosalía.

¿Quién es Miguel Adrover?

Nacido en Mallorca en 1965, Miguel Adrover vivió en Londres y, a principios de los años noventa, se mudó a Nueva York, donde empezó a diseñar con prendas recicladas. Algunos de sus primeros diseños que alcanzaron gran fama fueron los vestidos a base de piezas de Burberry y reinterpretaciones de bolsos de Louis Vuitton. Su estilo de deconstrucción autodidacta se convirtió en diseño de vanguardia, donde prevalecían los volúmenes con fuerte contenido y alegorías sobre la industria de la moda, y un nuevo concepto artístico donde tenía cabida la segunda vida de las prendas.

En 1995 abrió la tienda Horn junto a su socio Douglas Hobbs, que le permitió presentar todo tipo de propuestas, entre las que se encontraban las creaciones de un joven Alexander McQueen. En 1999 presentó su primera colección «Manaus-Chiapas-NYC» y, poco después, «Midtown», ampliamente aclamadas por la crítica, lo que le permitió contar con el respaldo de Pegasus Apparel Group.

Diseños de Miguel Adrover desfilando en Nueva York en 2002 y 2004 ABC

A principios del año 2000 recibió el prestigioso Premio Perry Ellis al mejor diseñador emergente. Sin embargo, al año siguiente presentó «Utopía», una colección basada en la sociedad y cultura de los países islámicos, que no contó con el apoyo de la crítica y propició el alejamiento de Adrover del mundo de la moda. El diseñador se mudó a Egipto y, en 2004, volvió a su Mallorca natal donde fundó un bar mientras seguía trabajando en su taller. Poco tiempo después inició una colaboración con la marca alemana de ropa ecológica Hess Nature que perduró hasta 2013. En 2010 presentó una nueva colección en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York.

Premio Nacional de Diseño de Moda 2018

El 2018, el creativo recibía el Premio Nacional de Diseño de Moda que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, dotado con 30.000 euros. El jurado eligió al diseñador por «el profundo impacto que ha causado en el mundo de la moda, por el compromiso social y la capacidad reflexiva de su trabajo, y por la vigencia atemporal de su discurso en el marco de la creación contemporánea. Artista iconoclasta ampliamente reconocido por la crítica internacional, su huella sigue presente en la vanguardia de la moda». El premio reconoce a un creador o a un colectivo susceptible de ser considerado como creador, por su obra hecha pública o realizada el año anterior.

Un documental en plena polémica

Este viernes 1 de agosto, en el marco del Atlàntida Mallorca Film Fest, Little Spain presenta el documental 'The Designer is Dead' dirigido por Gonzalo Hergueta. «Una película que explora el mito y el misterio del diseñador Miguel Adrover que revolucionó la moda desde Nueva York, rechazó colaboraciones con Kanye West y es reivindicado por referentes como A$AP Rocky o Marc Jacobs«, tal y como explican desde la productora.