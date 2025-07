La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la neumática Lauren Sanchez se pasan al lado oscuro con desigual resultado

Tengo una amiga a la que le gusta mucho el negro. Sin embargo, me explicó el otro día que es un tono que descarta o evita durante el verano porque, como dice ella, apetece más vestir de colores. Me lo dijo ... con mucho cariño cuando una servidora iba de luto riguroso, aprovechando que el tiempo nos había dado una tregua. Y es que en cuanto bajo la guardia, me paso al lado oscuro. Será porque marca la silueta y perfila un estilismo limpio. Excusas.

Algo parecido debió de pensar la Reina Letizia al acudir a los Premios Fundación Princesa de Girona. El esmoquin de la marca catalana Mango hacía un guiño a la tierra en la que se celebran los galardones y es una apuesta más de nuestra Reina por el 'made in Spain'. ¡Olé! Lo riguroso del modelo, con swing gracias a las campanas del pantalón, llega dulcificado por la melena suelta y ondulada, los pendientes de Tous y la cartera de Magrit que, además de ser también negra, está a la altura estilística de la etiqueta del traje. Lauren Sanchez y Jeff Bezos, de vacaciones en Saint Tropez, mientras la Reina Letizia y la Princesa Leonor, muy elegantes, presiden junto al Rey los Premios Princesa de Girona GTRES Para sacudirse las chanclas y el pareo nada mejor que darse un salto a la oscuridad y enfundarse un buen traje de chaqueta. El que luce la Princesa Leonor es otro buen ejemplo para combatir la distensión estilística del verano. Elegante y chic como el de su madre, también lleva rúbrica española: Bleis. Para saber más sobre la casa de moda de este diseño sartorial AzulOscuroCasiNegro y sobre su fundadora, les animo a que lean la noticia de María I. Ortiz en estas mismas páginas de Estilo de ABC. Después de dejar claro que el traje de chaqueta, ya sea navy o negro, es un buen antídoto contra la dejadez veraniega, también hay que recordar que los colores oscuros no son siempre garantía de elegancia. Y si no que se lo digan a la neumática mujer de Jeff Bezos. Lauren Sanchez pasea por Saint Tropez con un salto de cama felino y unas 'mules' (chanclas de tacón) que están muy de moda, pero que calzadas por ella, tienen de chic lo que su protagonista de rubia. El pobre marido (sarcasmo) ante tal negrura brillante, como recién hidratada, parece que va vestido de color mosca ibérica. Tim Burton y Monica Bellucci en Italia, en el estreno de la segunda temporada de 'Miércoles' (Netflix), mientras Rita Ora posa en una fiesta veraniega en Saint Tropez GTRES Para pareja elegante y satinada la de Tim Burton y Monica Bellucci. Pero me sigue chirriando esa manía de enseñar el body faja. La sensualidad no se mide por la cantidad de botones desabrochados. Con su pose y su forma de estar en el mundo, la actriz destila suficiente atractivo sin necesidad de enseñar al público el modelo de lencería que gasta. Me hace mucha ilusión que llegue la segunda temporada de 'Miércoles' (Netflix). Se estrena el 6 de agosto e imagino que será, como la anterior, una oda al mejor estilo neogótico contemporáneo, el que marca la Generación Z. El excelente negro, sensual y lencero, lo encontramos esta semana en manos de Rita Ora, que viste para una gala de verano en Saint Tropez, un modelo vintage de Prada. El diseño, de 2009, se completa con un recogido que eleva la dosis de atractivo y unas sandalias de Gianvito Rossi (modelo Ribbon). Ya ven que por muy verano que sea y por mucho que apriete el calor, el lado oscuro sigue imperando si de lo que se trata es de vestir en serio.

