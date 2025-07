Bleis Madrid, la marca de sastrería femenina que ha conquistado a la Reina Letizia y a la Princesa Leonor

El traje de chaqueta se ha convertido en un básico infalible en cualquier fondo de armario. Elegante, atemporal y favorecedor, vestir con un dos piezas de pantalón y americana es una fórmula infalible desde hace años también en el armario femenino, una tendencia ... que ha dado lugar a firmas que, especializadas en este tipo de sastrería, apuestan por llevarlo un paso más allá para crear trajes impecables, que aportan un extra de elegancia y un toque diferenciador. Es el caso de Bleis Madrid, la firma por la que la propia Princesa Leonor apostaba para presidir la entrega de los Premios Princesa de Girona 2025. «Sueño cumplido, gracias Eva y Casa Real por concederme este inmenso honor No dejo de sorprenderme«, agradecía Blanca Bleis, fundadora y directora creativa de la marca, sobre el últio estilismo de la hija de los Reyes de España.

«Me ha hecho mucha ilusión vestir a la Princesa, la cual me parece un enorme referente para la juventud de hoy. Impecable en Bleis Madrid, gracias siempre por la confianza«, continuaba Blanca. La Princesa Leonor asistió a la ceremonia celebrada en el Liceu de Barcelona enfundada en el traje Jaquard azul navy, un traje con blazer «en jacquard luminoso de corte masculino y hombreras relajadas, que nos recuerda a los sastres de nuestra colección Dad&I. Su silueta impecable y la originalidad del tejido crean una sinfonía de buen gusto y estilo inigualable«, tal y como explican desde la marca que desde su fundación en 2017 ha vestido a algunas de las mujeres más elegantes de nuestro país como Paz Vega, Naty Abascal, Victoria de Marichalar, Isabel Preysler, Judit Mascó, Sara Carbonero e incluso la propia Reina Letizia, quien atesora en su vestidor más de un traje de la firma en distintos colores y versiones, que incluso la hemos visto repetir en más de una ocasión.

La Princesa Leonor con traje de chaqueta de la firma española Bleis Madrid Gtres

Hace algo más de ocho años, Blanca Bleis creaba su proyecto inspirada en la sastrería de antaño con el único deseo de recuperar la sastrería femenina prêt à porter y tanto que lo ha conseguido. Basta con echar un vistazo a sus redes sociales para comprobar que, efectivamente, el look sartorial es su propia seña de identidad. Su marca es fiel reflejo de un estilo diferenciador e inconfundible y los trajes de chaqueta son su máxima.

Ella misma los lleva combinados con zapatillas, bailarinas o stilettos creando fórmulas versátiles y adaptadas a distintas situaciones del día y en las que la elegancia de un patrón definido y favorecedor son grandes protagonistas. En ABC Estilo hablamos con Blanca Bleis del último look de la Princesa, sueños cumplidos, trajes de verano y el éxito de su marca centrado en reformular el traje de chaqueta más femenino.

- ¿Cuál fue su reacción al ver a la Princesa con uno de tus trajes de chaqueta?

Me ha hecho una ilusión enorme, la Princesa Leonor me parece el mejor referente que puede tener la juventud de hoy, ejemplo de educación, preparación, entrega y sacrificio. Es un enorme honor para nuestra firma vestirla.

- ¿Qué tiene de especial este modelo?

Es uno de nuestros trajes de patrón clásico, cómodo y elegante que llevamos sacando desde hace años y sabemos que su fit es muy pulido. Lo que lo hace diferente a este en concreto es su especial tejido, un jacquard brillo de fondo azul Navy e hilo negro, que aporta juventud y contemporaneidad al modelo y es perfecto para una ocasión como la de la entrega de premios.

- La Reina también ha llevado algunos de tus trajes...

Así es, para mí es la mejor embajadora que tenemos no solo de nuestro país sino de la moda española. Verla enfundada en Bleis Madrid sin duda es un enorme reconocimiento.

- Recuerdo perfectamente el burdeos que además repitió hace poco o uno azul, otro malva... ¿los trajes son también para el verano?

Creo que como todo menos es más, el traje malva está confeccionado en un crepe ligero y transpirable de gran caída, que lo hace perfecto para llevar con un top de satén en el mismo tono para no sobrecargarlo.

- ¿Cómo afectan a la marca este tipo de apariciones?

Siempre tiene repercusión tanto en tráfico de búsquedas como en ventas, de ahí el enorme agradecimiento que tenemos las firmas españolas no solo a la Reina que los lleva de manera impecable, sino también a su estilista que siempre busca firmas 'made in Spain' para muchos de sus looks.

- ¿Os suelen pedir los trajes que ha llevado Doña Letizia?

Sí, es algo que nos pasa a menudo , suele ser la consecuencia natural después de estas apariciones tan maravillosas.

Los trajes de Bleis Madrid se confeccionan con un patronaje impecable pensado para realzar la silueta femenina. «Creemos en el lujo silencioso. Apostamos por piezas atemporales, aquellas que viven y envejecen con nosotros. Piezas únicas de las que no queremos desprendernos nunca«, cuentan desde la marca. Sus precios parten de los 415 euros para sus blazers y los 275 euros para los pantalones en los diseños más básicos. El dos piezas de la Princesa Leonor está actualmente disponible en la web de la marca desde la talla XS hasta la L con un precio total de 720 euros.