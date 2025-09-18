Suscribete a
La reina Letizia, Gwyneth Paltrow y Kate Middleton, las mejor vestidas para la vuelta al trabajo

puntadas con hilo

Sigan la pista estilística de estas tres damas que combinan el traje de chaqueta con camiseta y salones de tacón, también a Juliane Moore, pero no hagan ni caso a JLO y sus chorreras, por favor

El traje de chaqueta es la solución más estilosa y socorrida para volver al tajo. Ya sé que no es muy imaginativa, pero es la mejor, visto lo visto esta semana en las mujeres más cool del momento. Sin embargo, no todo vale y ... entre la que está cayendo de temperaturas y las propuestas más absurdas, hay que saber qué dos piezas vestir y cómo combinarlas. Por eso destacamos en estas Puntadas con hilo los outfits inteligentes de la reina Letizia, de Gwyneth Paltrow y de Kate Middleton.

Sobre el autor Inés Table

Toda la vida informando en las pasarelas de Milán, París, Nueva York o Madrid, examinando las últimas colecciones de moda, entrevistando a diseñadores, modelos y celebrities; cruzando de la pasarela a la calle para contar lo que se lleva, se llevará y lo que toca descartar. Lo comparto ahora dando Puntadas con hilo en esta columna semanal, de carácter muy Inés Table y ecléctica, como la política.

