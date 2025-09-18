La reina Letizia, Gwyneth Paltrow y Kate Middleton, las mejor vestidas para la vuelta al trabajo

El traje de chaqueta es la solución más estilosa y socorrida para volver al tajo. Ya sé que no es muy imaginativa, pero es la mejor, visto lo visto esta semana en las mujeres más cool del momento. Sin embargo, no todo vale y ... entre la que está cayendo de temperaturas y las propuestas más absurdas, hay que saber qué dos piezas vestir y cómo combinarlas. Por eso destacamos en estas Puntadas con hilo los outfits inteligentes de la reina Letizia, de Gwyneth Paltrow y de Kate Middleton.

Las tres hacen sus apuestas estilosas, elegantes y cómodas dentro de… para la vuelta al cole. Si combinamos el traje de chaqueta con una camiseta o top, tal y como hacen la actriz, la Reina y la Princesa de Gales, siempre será una propuesta más fresca que si lo conjuntamos con una camisa. Los salones de tacón bajo también se postulan como el acompañante perfecto, porque visten y dan un punto de buenas maneras sin que los pies sufran en exceso tras el chancleteo veraniego.

Kate Middleton con traje de chaqueta en una visita de trabajo a Sudbury Silk Mills, empresa textil de seda, con más de 300 años de historia. Los Reyes se muestran impecables antes de su visita oficial a Egipto, mientras que Francina Armengol nos enseña lo que no hay que vestir nunca y menos a estas alturas de septiembre. gtres

Juliane Moore nos enseña a usar una camisa o sobre camisa atada hasta el cuello para dar la misma formalidad al look, pero con un punto masculino gracias a las pinzas del pantalón y a los zapatos planos. Salta a la vista la comodidad que practica y el mejor estilismo que lo corona con gafas de sol de formato grande y pendientes de lágrima.

Gwyneth Paltrow, impecable, mientras que JLO aparece con un conjunto muy poco práctico, y Julianne Moore enseña a formalizar la camisa como si fuera un traje. gtres

Lo de Jennifer Lopez, en cambio, es un despropósito y una mala interpretación de las tendencias, porque, aunque su traje no puede estar más de moda y la blusa, también, el conjunto resulta aparatoso y poco práctico para hacer nada con las manos, ni caminar mucho con esos zancos que se intuyen.

Estas blusas románticas y con chorreras no están nada mal, pero ojo a las que tienen esos puños plumero, porque parece que el objetivo de JLO es quitar el polvo allá donde esté yendo en Los Ángeles. El look de trabajo con un toque romántico necesita con urgencia esas gomas que usaban el siglo pasado los hombres en las imprentas (y otros oficios con trabajos manuales). Se las colocaban en las camisas para mantener las mangas recogidas y evitar que se mancharan o se engancharan con la maquinaria.

Ya saben cuál es el uniforme de trabajo para esta quincena de septiembre, según las damas más estilosas del planeta. Eviten riesgos combinando su traje con prendas cómodas y accesorios que den el punto exacto de refinamiento al outfit. No hay necesidad de ir limpiando las calles con el pantalón, ni las mesas con los puños. Tampoco hoy se exige caminar con zancos o andamios, porque pueden provocar más de una torcedura en el estilismo.