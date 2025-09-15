La Reina Letizia cumple 53 años: así ha evolucionado su estilo a la hora de vestir

Hoy es el cumpleaños de la Reina Letizia. Desde sus inicios en la vida pública, Doña Letizia ha mostrado una evolución en su estilo con el paso de los años, pasando de unos inicios marcados por una precavida sobriedad a convertirse en todo ... referente de moda tanto a nivel nacional como internacional. Es una de las 'royals' más influyentes y su estilo en todo tipo de actos oficiales no pasa desapercibido, junto a otras como Rania de Jordania o la Reina Máxima de Holanda.

Desde su llegada a la Casa Real y tras su boda con el Rey Felipe VI en 2004, su vestidor empezó a formar parte del foco mediático. A partir de ese momento, cada una de sus apariciones es examinada al detalle, ya no por lo que dice, sino también por la elección de las prendas que lleva; a menudo pensadas y con un mensaje implícito en ellas, apoyando firmemente a marcas emergentes y locales.

Su estilo ha evolucionado, de la discreción y sobriedad de los inicios en la esfera pública, a la sofisticación y elegancia con un toque arriesgado que hoy la convierte en ese referente de moda internacional. A sus 53 años, la Reina Letizia ha convertido la moda en una herramienta para comunicarse y mostrar cercanía, poder y modernidad.

Un Armani de compromiso

Toda la familia real el día 6 de enero en el Palacio Real El Pardo quay

El 6 de noviembre, Don Felipe y Doña Letizia anunciaban su compromiso ante la prensa. Una ocasión que quedaría para siempre en la historia y para la que la Reina Letizia escogió un traje sencillo de chaqueta de color blanco de Armani con cuello chimenea y pantalón. Un estilo sofisticado y sobrio, cuidando mucho su imagen y manteniéndose lo más correcta posible.

De Princesa de Asturias a Reina de España

Algunos de los looks de la Reina Letizia como Princesa de Asturias gtres

Durante su etapa como Princesa de Asturias, la discreción siguió siendo su máxima, probablemente en búsqueda de un estilo propio. Los trajes de chaqueta, vestidos con corte clásico y una gama de colores más neutros y pasteles caracterizaban sus principales apariciones públicas. Había un gran equilibrio entre la mujer moderna que era y la formalidad del puesto que ocupaba. Lo conservador predominaba a pesar de ir poco a poco saliendo de eso, haciendo guiños a la moda, añadiendo colores más vivos y siluetas más femeninas.

Su versión más actual

La Reina Letizia en apariciones recientes gtres

Actualmente, su vestidor se ha convertido en una herramienta de comunicación más y ella, como buena comunicadora, bien lo sabe. Consolidada como icono de estilo, su armario está lleno de mensajes en el que la moda lenta, reciclada e incluso alquilada ocupan un lugar importante; junto con las marcas locales, emprendedoras o con causa social. Se atreve con nuevas tendencias, recurre a estampados o a colores más brillante y vivos, pero siempre manteniendo y respetando la sobriedad que representa su papel institucional y los actos a los que asiste.

Fiel embajadora de la moda española, a las que da visibilidad cada vez que pueda, también apuesta por marcas asequibles como Zara o Mango, un gesto que la acerca al público más general. Su compromiso con la sostenibilidad también es importante ya que, en numerosas ocasiones, ha reciclado looks ya utilizados pero adaptándolos al evento o acto al que asiste. Muestra seguridad, madurez y una gran capacidad de comunicar con cada una de las prendas que lleva.

La moda española da la vuelta al mundo cada vez que la Reina Letizia aparece con algún modelito digno de mención. A lo largo de los años han sido muchas las ocasiones en las que ella, - y ahora también sus hijas-, han situado en el mapa a varias firmas con sello español.