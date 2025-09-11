Jason Momoa, la reina Máxima y Alcaraz visten la vida de color rosa

La famosa canción de Edith Piaf me vino a la cabeza cuando me llegó al mail la imagen de Jason Momoa luciendo el rosa de pies a cabeza. El color que mejor viste y el hombre que mejor lo defiende de todos ... los tiempos. No es la primera vez que se pone y calza el tono, ya lo ha lucido en la alfombra roja de los Oscar, pero en Venecia, se ha llevado la palma estilística por elegante, cariñoso y estiloso.

Muchos pensarán que sólo le queda bien a él, pero no es verdad, al contrario, si experimentan con el rosa en su vestuario se darán cuenta de lo que favorece y de las buenas reacciones de los demás frente a su vestimenta. Teniendo cuidado en no caer en la estéticabarbiecore, las prendas masculinas bien seleccionadas, como una camisa o polo, aportan al conjunto una buena dosis de alegría y ternura.

En 'El pequeño libro del color', que casualmente estoy leyendo estos días, su autora, Karen Haller habla de cómo aplicar la psicología de los diferentes tonos a tu vida. Respecto al elegido por Momoa dice que «expresa cuidados, atención y amor empático» y va más allá contando que, si los abrazos fuesen de color, serían rosas. Por tanto, Acquaman nos ha dado con este look veneciano un achuchón gigante a todos los que lo admiramos. Un apretón completo desde sus Birkenstock 'Arizona' con pelo sintético y pedicura al tono, hasta la americana con pañuelo a juego en el bolsillo.

La reina Máxima de los Países Bajos, Olivia Palermo y Elizabeth McGovern, nuestras expertas en vestir de color rosa GTRES

La reina Máxima de los Países Bajos también ha elegido el rosa esta semana para su visita oficial a Flevoland. El modelo capa de Natan Couture que ya ha lucido en otras ocasiones, lo coordina de manera muy elegante con zapatos y tocado nude. Sin embargo, me parece más moderna y chic la mezcla que muestra Olivia Palermo. El diseño de la socialité está firmado por Giambattista Valli y con él posa de forma inocente en la presentación de la película 'Downton Abbey, el gran final'. La cursilería de la pose y el color, se disuelven gracias a la forma 'cut out' del vestido y a la combinación del mismo con medias y calzado negros, que no le quitan emoción al total, sino que le añaden la dosis conveniente de dramatismo.

Al mezclar el rosa con naranja y negro, la actriz Elizabeth McGovern va un paso más allá en la misma presentación de la cinta, donde es famosa por su increíble papel de Lady Cora. Unido a las bondades del color en cuestión y al toque chic y oscuro de la cola del diseño, hay que añadir las excelencias del naranja que, además de cálido y amable, aporta energía, diversión, un punto de frivolidad y también de juego, según el libro de Karen Haller.

Jason Momoa en el Festival de venecia y Carlos Alcaraz al ganar el US Open de tenis DR Y GTRES

El ganador del US Open, nuestro gran tenista español, también aparece en la final del campeonato vestido de rosa que combina con un tono ciruela. Maravilloso maridaje cromático, inusual y apetecible. Los ortodoxos dirán que esa camiseta sin mangas le quita clase al conjunto. Sin embargo, los entendidos en este deporte, dicen que la forma del top es la perfecta para adaptarse a su estilo de juego, tal y como le ocurría a Nadal. Desde el punto de vista estilístico es un conjunto atractivo, amable, cariñoso, pero no por eso ñoño. La mejor vestimenta de nuestro nuevo número uno, que luce como nadie en la cancha el mejor 'fair play' de todos los tiempos.