Suscribete a
ABC Premium

Jason Momoa, la reina Máxima y Alcaraz visten la vida de color rosa

Puntadas con hilo

Amor empático, cuidado y atención son la excelencias emocionales que se experimentan cuando se viste de color rosa. Pongamos un poco de algodón de azúcar en nuestro armario. Pueden mezclarlo con negro para añadir dramatismo como Olivia Palermo o juntarlo con naranja para sumar energía, tal y como muestra Lady Cora en la presentación del gran final de Downton Abbey

Todas las columnas de Inés Table

Jason Momoa, la reina Máxima y Alcaraz visten la vida de color rosa
Inés Table

Inés Table

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La famosa canción de Edith Piaf me vino a la cabeza cuando me llegó al mail la imagen de Jason Momoa luciendo el rosa de pies a cabeza. El color que mejor viste y el hombre que mejor lo defiende de todos ... los tiempos. No es la primera vez que se pone y calza el tono, ya lo ha lucido en la alfombra roja de los Oscar, pero en Venecia, se ha llevado la palma estilística por elegante, cariñoso y estiloso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app