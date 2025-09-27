Amalia, Alexia y Ariane, el rompedor estilo de las hijas de Máxima de Holanda

Las tres hijas de los reyes de Holanda destacan mucho por su estilo

Lola Agüero Mohino Madrid 27/09/2025

Actualizado a las 04:41h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Algunas 'royals' actuales se han convertido en auténticas 'influencers' del mundo de la moda. Antes, todas las tendencias se veían reflejadas en las mujeres de la realeza, como es el claro ejemplo de Diana de Gales. A día de hoy, la Reina Letizia o Rania de Jordania son nombres que también destacan por su estilo; incorporando al listado nuevas caras que están empezando a destacar, como es el caso de las tres hijas de los reyes de Holanda. Amalia, Alexia y Ariane están siguiendo el legado estilístico de su madre, Máxima de Holanda, una de las monarcas más destacadas en cuanto a su armario se refiere.

La reina de los Países Bajos es aclamada constantemente por su elegancia con un estilo atemporal que sabe compaginar con las modas que se convierten en tendencias. Capaz de comunicarse con sus estilismos, aprovecha sus looks para lanzar mensajes, siendo consciente de la importancia de la moda. Su uso de color o de las formas convierten su estilo en único, siendo sus hijas grandes herederas de él. En ABC Estilo hacemos un análisis de la forma de vestir de las nuevas caras de moda de la monarquía holandesa.

Las tres jóvenes en el acto de inauguración del año parlamentario gtres

El pasado 16 de septiembre, como cada tercer martes de septiembre, las tres jóvenes asistieron al acto de inauguración del año parlamentario holandés. Aquí pudimos ver a Amalia de Holanda con un gran tocado muy parecido a los que suele llevar su madre. Alexia de Holanda escogió un bolso de Zara (39,95 euros) para completar su look y la pequeña de las tres, Ariane de Holanda, lució un vestido de color azul de Victoria Beckham.

Cabe destacar que su madre está muy presente en los estilos de cada una de sus hijas. Los colores vibrantes y destacados son una de las elecciones más seguras, al igual que las prendas.

Amalia, la mayor y la más discreta

Amalia de Holanda en algunas de sus apariciones públicas GTRES

Amalia, como heredera, tiene un estilo más clásico y contemporáneo, con looks que mandan mensajes de liderazgo y sofisticación, siempre con la discreción propia de su cargo. A sus 21 años, la joven utiliza estampados que no pasan desapercibidos, al igual que los colores más brillantes.

En la última aparición de la princesa, la hemos podido ver junto a su madre en Nueva York. Máxima de Holanda es Asesora Especial del Secretario General para la Financiación Inclusiva para el Desarrollo de la ONU y ha llevado a la mayor de sus hijas para este evento como acompañante.

Máxima de Holanda junto a Amalia de Holanda en Nueva York gtres

Amalia ha lucido un conjunto de Max Mara de color beige con estampado de rayas. Lo ha complementado con unos salones negros, muy acorde con el dos piezas escogido para la ocasión.

Alexia, la más moderna

Alexia de Holanda GTRES

Alexia, la mediana de 20 años, es la que estéticamente arriesga más, atreviéndose con un estilo más urbano pero sin perder la elegancia. Tiene una gran personalidad a la hora de vestir, con prendas más atrevidas con las que no se ve a sus hermanas y demostrando que está muy al día en cuanto a las últimas tendencias.

Ariane, en busca de su estilo propio

La más pequeña, Ariane de Holanda gtres

Y Ariane de 18 años, está en búsqueda de un estilo propio. Tiene aires parecidos a su hermana mayor, con una elección más clásica y atemporal como su madre. Busca lo sencillo, colores menos llamativos y algo que pase más desapercibido. Aún así, la joven está en pleno crecimiento y cada vez se la ve más en eventos y actividades públicas.

Cada una tiene un estilo propio gtres

Las tres mujeres destacan por tener estilos completamente distintos pero complementarios, con toques propios de su madre, y cada una de ellas está creando su propia imagen.