Demna Gvasalia debuta para Gucci con el estreno de 'The Tiger', un corto protagonizado por Demi Moore

La actriz Demi Moore durante la presentación del corto en la Semana de la Moda de Milán

En plena Semana de la Moda de Milán, la firma italiana presenta 'The Tiger' (El Tigre), un cortometraje dirigido por los oscarizados Spike Jonze y Halina Reijn, que pone a la moda en el centro de la ecuación, como vehículo del lenguaje visual. Todo, apenas 24 horas después de que Demna Gvasalia, el nuevo director creativo de la firma, presentase su nueva visión para Gucci a través de una colección bautizada como 'La Famiglia', en la que varias decenas de looks presentan una colección cápsula que se daba a conocer en forma de retratos realizados por la fotógrafa Catherine Opie.

Demi Moore vestida de Gucci con el mismo vestido con el que aparece en el cartel del corto para asistir a la premiere Gtres

Demna, de 44 años, tomó las riendas de la casa de moda en julio tras haber estado 10 años en Balenciaga, otra marca del grupo Kering, con el objetivo de reimpulsar las ventas en declive de Gucci, tal y como afirma la agencia francesa AFP. El propio director creativo explicaba que es demasiado pronto para presentar un desfile completo este año pero, en cambio, propuso una serie de «looks» en un evento en el que estuvo acompañado de estrellas como Demi Moore y Edward Norton, ambos protagonistas del nuevo corto.

Fotos del corte 'The Tiger' Gucci

Protagonizado por Barbara Gucci —interpretada por Moore—, el filme retrata el choque entre la fachada del lujo y las tensiones íntimas de una familia que se reúne en torno a un cumpleaños que se convierte en una tormenta emocional.

La colección se abre con 'L'Archetipo', un baúl de viaje con monograma que remite a los orígenes de la firma como fabricante de equipajes. En la mayoría de las escenas, el reparto luce los primeros looks de Demna para Gucci, con la ayuda de la afamada diseñadora de vestuario Arianne Phillips. Tanto en la cápsula como en la película, Demna desvela una serie de arquetipos de «Gucciness», una sátira de estereotipos con personajes como la diva, el 'influencer', el narcisista o el «hijo de papá». En la colección abundan los vestidos de fiesta, los abrigos de piel sintética que ponen en relieve los muslos, los chalecos transparentes y las minifaldas, los accesorios clásicos y más de un guiño al reinado de Tom Ford en la marca. «Para mí, todos esos arquetipos representan el gentío Gucci, los futuros clientes de Gucci, donde todo el mundo podrá encontrar en la colección algo que le corresponda«, declaró Demna a la revista WWD en una entrevista publicada el lunes.

Cartel de 'The Tiger' Gucci

Un estreno de lujo

Enmarcado en el calendario de la Semana de la Moda de Milán, la premiere tuvo un estreno digno de Hollywood en un antiguo cine recreado en el mítico Palazzo Mezzanotte de la ciudad italiana. Una radiante Demi Moore, protagonista del cortometraje, Gwyneth Paltrow, Lila Moss, Anna Wintour o Serena Williams fueron algunas de las celebridades que desfilaron sobre la alfombra a su llegada al estreno, todas ellas vestidas de pies a cabeza con prendas de la marca.

Gyneth Paltrow, Anna Wintour y Lila Moss en el estreno del corto Gtres

Una historia que promete

En Balenciaga, Demna contribuyó a que las ventas se dispararan y copó portadas con sus diseños, a menudo provocadores. El creador, que huyó de la región georgiana de Abjasia de niño, a causa de la guerra, se dio a conocer rápidamente con su bolsa «Ikea» a 2.000 euros: una versión fabricada en cuero del modelo original, que cuesta poco más de un euro. En 2022, sacaba a desfilar una bolsa de basura de 1.400 euros, un acto que se viralizó y que el creativo hizo en homenaje reivindicativo por los refugiados ucranianos.

La nueva colección estará a la venta en diez tiendas de todo el mundo del 25 de septiembre al 12 de octubre.

