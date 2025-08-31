Los diez looks que convirtieron a Diana de Gales en un icono de moda eterno

Lola Agüero Mohino Madrid 31/08/2025

Hoy hace 28 años que falleció Lady Di, una de las mujeres más influyentes tanto en el panorama social como en el de la moda en los años 90. 'La princesa del pueblo' ayudó a acercar la monarquía británica a la gente, dándole un toque moderno a esta institución y convirtiéndose en una de las figuras más queridas y reconocidas del mundo.

A día de hoy, Diana sigue siendo un ejemplo de estilo, elegancia y un símbolo en el mundo de la moda. La que fue Princesa de Gales fue el claro ejemplo de que la ropa se puede utilizar como una manera de mandar un mensaje y de expresarte de una forma distinta. Ella utilizó sus 'outfits' como reivindicación muchas veces y es la figura a la que muchas toman como inspiración a la hora de vestir.

En ABC Estilo repasamos algunos de sus looks más conocidos y podremos ver cómo algunas de las tendencias que se llevan ahora, ya las lució Diana de Gales.

El vestido de la venganza de Diana fue el primero

Su 'vestido de vengaza' gtres

Su icónico vestido conocido como el 'revenge dress' (el vestido de la venganza) fue el que Diana llevó el mismo día en el que Carlos anunció su adulterio con Camila en una gala benéfica organizada por Vanity Fair en Londres en 1994. Este 'little dress' asimétrico hecho con crepé de seda y con corpiño fruncido, lo complementó con un bolso de mano negro y un gran collar de perlas con una piedra gigante en el medio. Es, sin lugar a dudas, su look más conocido y reconocible.

Diana, con el estilo 'athleisure' en los años 80

Diana con ropa deportiva. gtres

Los 'outfits' que Diana elegía para ir a hacer deporte podrían verse ahora mismo por la calle. Unos leggins cortos, sudaderas oversize y calcetines largos, un conjunto de prendas sencillo pero perfecto para lucir estilosa hasta para ir al gimnasio. Hemos podido ver a algunas celebrities copiando este estilismo como Hailey Bieber.

Diana, con estampado 'animal print'

El animal print es una tendencia muy presente estas últimas temporadas gtres

El animal print se ha consolidad como una de las tendencias más atemporales y versátiles dentro de la moda. Este estampado se ha convertido en un básico de estilo que se reinventa cada temporada y que se adapta a todo tipo de estilos y propuestas. Y es que Diana de Gales ya lo llevaba en los 90, como podemos ver en esta foto tomada durante sus vacaciones, con un bañador de leopardo con el pareo a juego.

Diana con una blazer, el fondo de armario que no puede faltar

gtres

La princesa fue una de las grandes precursoras de la blazer oversize en los años ochenta y noventa, mucho antes de que se consolidara como la tendencia global que es hoy en día. Lo ha combinado de diversas maneras: con vaqueros, con pantalones rectos o con trajes con falda. Diana supo darle un toque sofisticado y mostrando como este tipo de prendas podían resultar favorecedoras.

Diana, con jeans y bailarinas

gtres

La combinación bailarina-vaquero la hemos visto mucho como adelanto a lo que se va a llevar este otoño como por ejemplo en uno de los looks de Dakota Johnson en el rodaje de 'Materialistas'. Esta mezcla ya la había impulsado Diana, yendo siempre un paso por delante y demostrando una vez más su buen gusto en ropa.

Diana, con vestido de fiesta glitter

Lady Di en el Albert Hall en junio de 1997 gtres

Este vestido de brillos de Catherine Walker que llevó al Albert Hall de Londres para ver El lago de los cisnes es una de las muchas muestras de elegancia y de acierto que Diana de Gales tuvo siempre. Iba donde iba, ella iba marcando tendencia y se dice que ese mismo día, que llevó unos Jimmy Choo destalonados, empezó su alianza con la firma británica.

Otro vestido de fiesta, que sigue siendo tendencia 40 años después

Diana bailando con John Travolta. gtres

En 1985, durante una visita de los príncipes de Gales a Estados Unidos, Diana de Gales protagonizó uno de los momentos más destacados cuando, en la Casa Blanca, la princesa bailó con el actor John Travolta. Este vestido que lució es uno de los más recordados es del diseñador Victor Edelstein y tiene corte de sirena, hombros caídos y es de terciopelo.

Su vestido lencero en la Gala MET

Diana en la MET Gala de 1996 gtres

No dejó a nadie indiferente cuando la británica acudió a la MET Gala en 1996 con un vestido que sorprendió a todos por sus características. Vistió un diseño de inspiración lencera creado por John Galiano para Christian Dior. El diseño en azul oscuro lo acompañó con un bolso 'Lady Dior' del mismo color y llevó el collar con el que complementó el 'revenge dress'. Los vestidos lenceros son una de las tendencias más destacadas de esta nueva temporada y lleva en auge desde el principio del verano.

El traje de chaqueta, un básico que sigue vigente

Los dos piezas eran una parte clave en su armario gtres

Sus conjuntos dos piezas eran imprescindibles en sus elecciones. Tanto para eventos como para galas, la princesa fue una gran defensora de estos conjuntos. Diana los utilizaba para transmitir elegancia y modernidad, con colores vibrantes, proyectando una imagen poderosa y cercana a la vez.

Sus accesorios 'oversize' han vuelto

Los maxibelts son tendencia ahora gtres

Los maxibelt, o cinturones anchos, eran parte de su estilo, adelantándose a las tendencias que hoy vuelven con fuerza. Como se muestra en la foto, los utilizaba aportando estructura a las siluetas oversize características de la década de los 80 y de los 90. Con este accesorio, se le aportaba un toque moderno y de equilibrio al conjunto. Actualmente, podemos verlo como una pieza clave para estilizar y potenciar la feminidad.

La visión de la moda de Lady Di no sólo rompió con la rigidez del protocolo real sino que también se convirtió en un ícono de estilo atemporal, cuyas elecciones siguen siendo una fuente de inspiración para diseñadores y amantes de la moda.