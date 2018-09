Todas las operaciones estéticas de Tamara Gorro, contadas por ella misma La presentadora se ha sincerado con sus seguidores y desvelado los retoques a los que se ha sometido a lo largo de estos años

Ya avisaba Tamara Gorro en el primer segundo: «Hoy traigo un vídeo de esos polémicos». La presentadora se ha sincerado con ssu seguidores contando todos sus retoques estéticos, resolviendo de una vez por todas las dudas de su «familia virtual».

«Voy a hablar de esto porque muchas me preguntáis en los comentarios de mis fotos qué me he hecho. A muchas cosas os contseto, pero a otros no porque no me voy a poner a desarrollaros», comentó Gorro antes de empezar a repasar su historial estético.

«¿Me he pinchado la cara? La respuesta es sí. Cuando empecé en la tele tenía 19 años. La boca me la veía un poco de periquito. Yo quería aumentármela un poquito», explicó. Con su marcha a Rusia para seguir los pasos profesionales de su marido, Ezequiel Garay, se decidió por un tratamiento nuevo. «Me dijeron que allí había un centro estético maravilloso, que lo hacían fenomenal, y fui para aumentarme un poquito el labio, pero solo un poquito porque no me gusta lo exagerado», añadió.

Tamara Gorro en sus inicios en televisión

Pero no es el único retoque que se ha hecho en el rostro. «Sobre las vitaminas, ya que estaba en Rusia, también me lo quise hacer. Me dijeron que no paralizaba el músculo y que regeneraba porque penetra directamente en la piel. Eso no me lo he vuelto a hacer, hay veces que prefiero lo natural».

Tamara repasa también su operación estética más conocida, su aumento de pecho. «Yo tenía un complejo, con el tema del pecho lo pasaba realmente mal. A pesar de que me he operado el pecho, no me voy a cambiar las prótesis. Voy anualmente a una revisión y desde los 18 años que me operé hasta los 31 que tengo ahora me dicen que todo va estupendamente. No me gustaría cambiarlas porque me dolieron mucho», confiesa.

Unos retoques a los que no descarta que se sumen más: «No sé lo que me haré a lo largo de los años, ahora por el momento no me voy a hacer más, pero si me los tengo que hacer, me los haré».