Después de que la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, equiparase la gestación subrogada con el tráfico de órganos y de menores, de manera que pedía que esta práctica se declarase ilegal en el ámbito internacional, el tema de la gestación subrogada ha vuelto al centro de todos los debates.

Tamara Gorro ha demostrado en varias ocasiones que ella no se calla a la hora de defender aquello en lo que cree. Una forma de ser que le ha valido el cariño de sus miles de seguidores, quienes esperaban con ganas la opinión de la presentadora en el plató de «Espejo público». Gorro defendió con uñas y dientes el método que ella misma utilizó para ser madre por primera vez. «¿Cuántas mujeres que no estén en una situación de necesidad económica extrema accederían a ser madres gestantes?», ha preguntado visiblemente enfadada a Carolina Bescansa, diputada de Podemos, asegurando que la gestación subrogada en Estados Unidos tiene un coste de entre 200.000 y 250.000 euros. «Porque lo he hecho yo en Estados Unidos. ¿Ves? Hay que informarse», le ha espetado a la diputada para desmentir la información que acababa de dar.

La presentadora ha asegurado que accedería sin pensarlo dos veces a ser madre gestante sin obtener dinero a cambio: «Gestaría un hijo para otra mujer gratis», a lo que Bescansa ha respondido: «Creo que cuánto se paga por eso explica bien por qué una mujer en Estados Unidos o Ucrania acepta hacerlo. Eso tiene que ver con si la maternidad es un derecho o un deseo, hay que clarificarlo sin insultar ni estigmatizar a ningún niño, estableciendo cuál es la realidad de los vientres de alquiler», ha explicado ante la indignación de Tamara Gorro por utilizar la expresión de «vientres de alquiler», al igual que el termino «madres gestantes», del cual Tamara Gorro no ha dudado en afirmar: «Es que no son madres, no empecemos mal. Madre soy yo, es mi hija biológica. No son madres, nos ofende. Madre soy yo porque es mi óvulo».

«El vínculo es el amor diario, ustedes están fomentando odio», ha añadido Tamara Gorro antes de que la diputada de la formación morada comparara la gestación subrogada con la prostitución. «¿Perdona? No te voy a tolerar que insinues que estoy prostituyendo a una mujer porque eso es un delito, y yo no soy ninguna delincuente», ha dicho visiblemente enfadada.