La razón por la que Tamara Gorro cierra uno de sus negocios

Tamara Gorro es una de esas famosas que mantiene una relación muy buena con la prensa, no en vano ella misma es presentadora de televisión. Pero la mujer del futbolista Ezequiel Garay también sabe cuándo es momento de pedir rectificar una información.

Este martes, una revista publicaba que Gorro había sufrido su primer fracaso empresarial tras el cierre de uno de sus locales de copas. Unas palabras que no han gustado nada a la madrileña.

«Suena fatal. Nadie en esta vida fracasa, hacen falta dos ingredientes: intento y suerte. Los dos me compañan, pero si el tiempo no lo tienes no valen de nada», aclaró Gorro, insistiendo en la falta de tiempo como principal motivo del cierre del local Somos 1 de Alcorcón. Eso sí, el local que tiene en Móstoles continúa abierto.

La extronista ha dudado en hablar de toda la situación en Instagram, donde ha asegurado que «mucha gente no puede continuar con sus negocios porque no les va bien, pero eso no es un fracaso. Lo mío es que no tengo tiempo, me ha ido muy bien pero cuando uno no está en sus negocios es mejor no tenerlos, porque nadie los va a mimar como uno mismo».

Y es que Tamara es una mujer muy ocupada, tanto en lo laboral como en lo personal. Además de su cuenta de Instagram, donde acumula cientos de miles de seguidores, y su canal de Youtube, la madrileña cuenta con un programa de televisión -«Un like para», en BeMad- y acaba de publicar un libro. El poco tiempo libre que le queda, se lo dedica por completo a su marido y en especial a sus dos hijos, Shaila y Antonio.