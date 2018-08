Tamara Gorro denuncia un fraude con su vestido de novia Una página web asegura vender el diseño por 500 euros. La presentadora ya ha pedido que retiren el anuncio y ha alartado a sus seguidores para que no caigan en el engaño

Tamara Gorro no lleva una semana fácil. Su Instagram, tal alegre y divertido, se ha convertido en una sucesión de desmentidos y alertas a su «familia virtual». Y es que alguien está intentando estafar a sus seguidores utilizando para ello su vestido de boda, un hecho que ha enfadado mucho a la madrileña.

La presentadora fue alertada de que alguien anunciaba en una página web el vestido de boda que lució en las Maldivas este verano, cuando volvió a pronunciar sus votos con su marido y padre de sus dos hijos, el futbolista Ezequiel Garay. «¡No doy crédito!», denunció Tamara a través de su perfil.

«Están anunciando mi vestido de boda. No solo el modelo, sino que venden el mismo que me he puesto. ¡Eso es mentira! ¡Quitad mi imagen para engañar!», ha exigido Gorro.

Según la descripción, se trata de una prenda «en perfecto estado que fue puesto por unas horas. Se entrega limpio de tintorería y en su funda. Talla 36-38. La espalda es alucinante, con opcion de vender la cinta del pelo aparte».

El precio marcado para el vestido es de 500 euros después de, supuestamente, ser rebajado otros 200. «Encima por 500 euros, que me lo compré en Ibiza hace no sé cuántos años por unos 60», lamenta Gorro, muy enfadada, «no es mi vestido, no lo compréis».