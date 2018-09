Sálvame La venganza de Kiko Matamoros: meter a su hijo Diego en la cárcel «Voy a ponerle una querella y voy a pedir pena de cárcel y que no vuelva a hablar de mi en televisión», ha asegurado el colaborador de televisión sobre la entrevista que realizó su hijo Diego el pasado sábado

«Kiko Matamoros lo tiene diáfano: le va a meter una querella a su hijo Diego que le va a temblar el pelo de todas las partes de su cuerpo», aseguró hace dos días Kiko Hernández y ayer por la noche el propio Kiko Matamoros lo confirmó.

Y es que las declaraciones que hizo su hijo Diego el pasado sábado en «Sábado Deluxe» dejaron atónitos a los colaboradores y no sentaron nada bien a su padre, que se ha encargado de desmentirlo todo tajantemente. «Mi hijo Diego es un monstruo, no está bien de la cabeza. No sé si ha tenido algún sentimiento hacía mi de tipo positivo en su vida pero ahora cuando veo todo esto me extraña», comenzó Matamoros en relación al comentario que hizo su hijo: «Mi padre es un monstruo con ojos». Una decepción de padre que le pasará factura a Diego: «Me duele todo lo referente a Makoke. Es muy sinvergüenza cuando dice eso, y es una violación de la intimidad. Él me manda un mensaje porque Makoke llamaba "cariño" a un señor. Es un compañero que estaba con Makoke en el programa 'Enemigos íntimos', homosexual para más señas. Es hermano de un amigo mío desde hace años», explicaba Kiko sobre la supuesta infidelidad de su mujer.

Con respecto a las revelaciones de Diego sobre la supuesta casa que le puso a una de las amantes de Kiko, su padre no dudó en contestar: «No le he buscado trabajo a nadie, a nadie le he puesto ningún piso. Relación con más de 30, pero eso dónde se ha visto. Será lo que crea el anormal este, pero como se puede atrever a creer eso». El colaborador de 'Sálvame' asegura que su hijo le «avergüenza intelectualmente. Este chico es un psicópata que tendría que tratarse. Tiene 34 año y parece el tonto del bote».

El exmarido de Makoke ha decidido tomar medidas legales con su hijo: «Me ha demostrado que es un indecente de arriba abajo. Creo que en ningún momento de mi vida voy a perdonar a Diego» y asegura: «Voy a ponerle una querella y voy a pedir pena de cárcel y que no vuelva a hablar de mi en televisión».