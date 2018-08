Sálvame Marian Flores estalla contra Kiko Matamoros La exmujer del colaborador de televisión ha charlado con «Sálvame» tras las polémicas de la boda de su hijo Diego

El pasado sábado en «Sábado Deluxe», Diego Matamoros, hijo de Kiko Matamoros y Marian Flores, concedió una entrevista sobre todos los detalles de su boda con Estela Grande y de cómo está encaminándose su vida privada.

El bombazo de la noche llegó cuando Diego Matamoros aseguró que su padre había cobrado más de 16.000 euros en la revista «Lecturas» por asistir a la boda y tener un reencuentro con su exmujer tras 20 años de mala relación sin verse las caras.

Marian y Kiko tuvieron un divorcio turbulento, los enfados, la aparición de Makoke en sus vidas y la mala relación de Kiko con Mar Flores, hermana de Marian, dieron lugar a una brecha entre el exmatrimonio imposible de cerrar.

Marian Flores, que siempre ha preferido mantenerse alejada de la prensa a diferencia de su exmarido y sus hijos, pero esta vez, descolgó el teléfono durante el programa de «Sálvame diario» para opinar sobre las últimas declaraciones de su hijo Diego sobre la exclusiva que ha vendido el que fue su marido.

«Creemos a ciencia cierta que es verdad. Que en una celebración se pueda llegar a especular con dinero con una imagen con su exmujer a la que ha dado caña 20 años», comentó Marian posicionándose como era de esperar del lado de su hijo Diego, a lo que añadió muy decepcionada: «que va a ser lo siguiente ¿mis cenizas?».

La hermana de Mar Flores también opinó sobre el gesto de Kiko al intentar darla dos besos, que ella rechazó: «No soy tonta yvi que se incorporaba para darme un beso. A una persona a la queha tratado durante 20 años como me ha tratado a mí, no voy a darle un beso, fui muy educada, no había que montar ningún número y le tendí la mano».

Serán siempre ellas Una publicación compartida de @ laura_matamoros_cdf el 1 Ago, 2018 a las 3:04 PDT

La madre de Laura y Diego también contestó sobre por qué dejó el papel de madrina de Diego a su hija Laura cuando le correspondía a ella: «Yo disfruté de la boda de mi hijo, pero prefiero estar en un segundo plano, estuve donde tenía que estar. Mi hijo ha vendido su boda como cualquier personaje público que se dedica a vender su vida, sus cosas, en eso no me meto».