Actualizado 19/09/2018 a las 10:39

Nuevo capítulo en el relanzado drama del clan Pantoja tras la –extensísima y polémica– llamada de Isabel Pantoja a «Sálvame» el pasado viernes 14 de septiembre a colación de la entrada de su hija, Isa Pantoja «Chabelita», a «Gran Hermano VIP».

Una llamada que el «reality» con famosos empleó dos días después durante el debate dominical de «GH VIP». La hija de la cantante recibió información parcial del exterior, más concretamente una tergiversada declaración –en forma de «tweet»– de su madre a «Sálvame»: «Estoy más tranquila de que mi hija esté dentro de la casa y no en las calles». Incrédula, la joven aseguró que ese mensaje no podía ser cierto. «Mi madre sería incapaz de decir eso», dijo tajante.

Las consecuencias

Tras ello, Isa Pantoja mantuvo varias conversaciones sobre su difícil relación maternofilial con el resto de compañeros, entre ellos Aramis Fuster –ídola reconocida de «La Panto»– o Makoke, a la que reveló, entre otras cosas, por qué había decidido que fuera Dulce –su exniñera– la madrina de su hijo y no así su propia madre. «Yo tengo que ir a Cantora y aguantar muchas cosas también», confesó la joven.

Ha sido precisamente durante la conversación entre «Chabelita» y Makoke cuando la expareja de Kiko Matamoros le ha preguntado por qué no solicita hablar con su madre: «Vete al confesionario y diles "Si habláis con mi madre, por favor decidle que me encantaría que me diera su apoyo"». «Nunca le he pedido que me llamen. Siempre he dicho que me eche de menos, lo típico», le respondió la «benjamina» del clan, encantada de que algo así ocurriese porque no se lo espera «para nada».

«A lo mejor tu madre necesita que le muestres cariño públicamente», le ha explicado Makoke, haciendo alusión a la decisión de que Dulce fuera la madrina de su hijo como «una bofetada sin manos».

La petición

«Pongo la mano en el fuego, que no me equivoco, que ella obviamente no va a venir», contó la concursante posteriormente en el confesionario, pero si dio su brazo a torcer: «Me gustaría que si tengo algún momento de bajón recibir algo de ella, una llamada o cualquier cosa, porque me vendría muy bien».

La concursante de «Gran Hermano VIP» le dejó un mensaje muy claro a su madre: «Yo también necesito de mi madre y la estoy esperando aquí con los brazos abiertos para lo que ella quiera».