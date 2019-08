El programa del verano Los mensajes que envió Kiko Jiménez a Gloria Camila hablando mal de Sofía Suescun Según la periodista Adriana Dorronsoro existen unos mensajes en los que la ganadora de «Supervivientes» no quedaría en buen lugar

Sofía Suescun y Kiko Jiménez sorprendían proclámandose como la pareja menos esperada del verano. Una relación que se conocía al mismo tiempo que la ruptura del extronista con Gloria Camila Ortega, un tema que ha generado gran polémica y que no ha dejado de generar rumores. Y es que la nueva pareja ha pasado un verano de lo más romántico con sus constantes viajes a lugares paradisíacos. Ahora, tras su vuelta a España deberán afrontar los problemas que dejaron atrás, como la detención de Kiko y la imagen «ilegal» de Sofía con su «topless» en las Maldivas.

Al parecer está relación podría verse truncada debido a la aparición de unos audios que Kiko le habría enviado a Gloria Camila cuando comenzaron a publicarse los rumores de su posible relación con Sofía. En ellos la navarra no quedaría en buen lugar, según ha confesado Adriana Dorronsoro, quien ha sacado a la luz esta información en «El programa del verano»: «Me consta que hay unos audios que Kiko envió a Gloria Camila en los que habla de intimidades muy fuertes y detalles que dejan en muy mal lugar a Sofía Suescun. Cuenta cosas de su pasado, de su vida personal de ahora. No las puedo reproducir, pero es algo, de verdad, que si sale a la luz va a dejar la imagen de Sofía por los suelos».

Adriana Dorronsoro - El programa del verano

Los audios revelarían cuál es la verdadera opinión del exsuperviviente sobre Sofía, la chica que ocupó su corazón y de la que no se ha separado desde hace semanas.

Mientras tanto, Gloria Camila parece haber ampliado su círculo de amistades, como también ha confesado la periodista: «Gloria Camila tiene un nuevo amigo y no es otro que Alejandro Albalá -el ex de Suescun y de Chabelita-». Por ahora no se conoce si existe algo más entre ellos que una simple amistad pero Dorronsoro asegura que se han visto varias veces, «la última hace un mes», mostrando una gran complicidad.