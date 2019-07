El ataque de Gloria Camila a Sofía Suescun Tras cuatro años de romance, Kiko Jiménez y Gloria Camila rompieron su noviazgo hace dos semanas

Tras cuatro años de romance, Kiko Jiménez y Gloria Camila rompieron su noviazgo hace dos semanas. Desde ese momento, desde «Sálvame» aseguran que el joven habría iniciado una relación con la que hasta ahora era la «archienemiga» de su exnovia y suya, Sofía Suescun. «El día 24 de junio hacían 4 años. El 28 viajan Kiko y Sofía Suescun a Barcelona y, según me cuenta su entorno, vieron cosas que no les gustaron. Eso es lo que Gloria no ha entendido. Ese mismo Domingo a la vuelta de Barcelona ya se seguían en redes sociales. Mientras han estado poniendo a Sofía Suescun verde durante estos 4 años tanto Kiko como Gloria Camila», contó el reportero del programa José Antonio León retransmitiendo lo que le habían dicho fuentes familiares de ella.

Ahora, Sofía y Kiko parecen haber limado las asperezas en su relación. En una de las galas de «Supervivientes» estuvieron sentados juntos, como exparticipantes del concurso, y ambos subieron vídeos a sus cuentas de Instagram como si nunca hubieran tenido algún roce.

A pesar de que ninguno de los dos ha querido dar declaraciones al respecto, unas imágenes comprometedoras de una testigo anónima podrían confirmar lo que hasta ahora se trataba de un simple rumor.

Pero esta no es el único rumor de relación que ha dejado sin habla. «Me han enseñado esta tarde una fotografía de Gloria Camila con un chico», anunció Sandra Barneda en «Viva la Vida». «Efectivamente es la espalda de Alejandro Albalá», le contestó Suescun ante la atónita mirada del resto de colaboradores, y añadió: «Quiero mandarle un mensaje a Gloria de verdad, de corazón. No tengo nada en contra de ella. Todos sabemos que a Alejandro Albalá se le conoce por acercarse a Chabelita. Él no lo quiere reconocer, pero luego saltó a mí y no quiere reconocer que lo hizo por interés. Y ahora está viendo que está en decadencia y tiene que acercase a Gloria Camila que es la única hija de famoso que le queda. Gloria, yo sé que tú eres lista, me consta, así que creo y espero que estés espabilada y te lo digo de mujer a mujer para que te andes un poco al loro».

Esta mañana, Gloria Camila ha sido preguntada por esta supuesta relación y ella no ha dudado en negarlo diciendo que solo eran amigos y a la pregunta sobre su opinión hacia las advertencias que le hizo Sofía ha respondido: «Consejos doy, para mí no tengo. Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla».