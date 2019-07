Mtmad El motivo por el que Aurah Ruiz acabó llorando en el cumpleaños de su hijo La televisiva ha decidido hacer públicos todos los aspectos de su vida

Aurah Ruiz ha decidido hacer del todo pública su vida. A través del canal de «Mediaset», «Mtmad», y de sus propias redes sociales, la extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» no deja nada a la imaginación. Y es que no se corta un pelo a la hora de hablar sobre su vida privada, la tensa relación con su ex, Jesé Rodríguez o la enfermedad de su hijo, Nyan.

Es precisamente su retoño, fruto de su relación con el futbolista, el protagonista de las últimas confesiones de la exconcursante de «GH Vip». El pequeño acaba de cumplir dos años y, a pesar de que padece una rara enfermedad que no le posibilita llevar una vida normal, su madre ha decidido organizarle una fiesta de cumpleaños en un local en el que habría más niños con quienes pudiera jugar.

Aurah no está acostumbrada a este tipo de escenas, ya que su hijo tiene que permanecer vigilado las 24 horas del día. «Nyan no va a guardería ni tengo amigas con hijos, pero he venido a un parque infantil donde se celebra el cumpleaños de otro niño, y por fin Nyan podrá jugar con muchos niños», confesaba. También pudieron «jugar juntos a la pelota»: «Con esto me siento como una mamá, no como una enfermera».

Al cumpleaños acudieron también las mejores amigas de la televisiva, que asegura que no paró de llorar al ver a su hijo disfrutando así: «A lo mejor no es el mejor cumpleaños pero yo me siento feliz».

También con su padre

La relación de Autah Ruiz y Jesé Rodríguez es una continua guerra abierta, ya que esta asegura que el futbolista se ha desentendido del pequeño y reniega de él. Sin embargo, parece que el cumpleaños de Nyan ha conseguido que entierren- al menos por el momento- el hacha de guerra. Su padre, aunque por separado, también organizó una fiesta de cumpleaños a la que acudieron sus otros hijos.