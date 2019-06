Aurah Ruiz, investigada por la Fiscalía por un presunto delito contra Jesé Rodríguez La extronista de «Mujeres y Hombres y Viceversa» está en el punto de mira por acosar, presuntamente, al futbolista

Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez están muy lejos de enterrar el hacha de guerra. La expareja puso punto y final a su relación en enero de 2018, tan solo seis meses después de que naciera su hijo Nyan y, desde entonces, se encuentran inmersos en una batalla que aún está muy lejos de terminar.

Hace unos meses el futbolista interpuso una demanda contra la televisiva por considerar que esta utilizaba sus redes sociales para perseguirle y verter calumnias e injurias contra él. Recientemente, se ha conocido que la evolución del proceso judicial trae consigo malas noticias para la canaria.

La sección de Delitos Tecnológicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas recoge, en su último informe sobre el caso, que los hechos que en su momento denunció Jesé pueden constituir un delito de acoso contra el futbolista. No obstante, el documento, realizado por el fiscal José Antonio Díez sostiene que la querellada no ha cometido un delito por filtración de secretos (tal y como pedía la defensa del interesado) y no entra en el conflicto de calumnias e injurias puesto que, al tratarse de particulares, no es el Ministerio Fiscal sino la acusación particular quien debe intervenir, según recoge el medio «Canarias 7».

Por el contrario, sí hace referencia a la acusación del futbolista en la que este señala que su expareja utiliza sus redes sociales, en las que tiene 519.000 seguidores, para contar mentiras sobre su vida y recabar información para perseguirle y atosigarle. Estos comportamientos están recogidos en el artículo 172 ter del Código Penal, que sostiene la pena a la que, en este caso, se enfrenta Aurah: «(El acosador) será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años omulta de seis a veinticuatro meses». La cuota a pagar oscilaría entre los 2 y los 400 euros por día en función de la capacidad económica del penado.

Y es que Jesé Rodríguez afirma que Aurah habría echado mano de su influencia en las redes sociales, utilizando a sus seguidores como una especie de «reporteros», para que le informaban sobre dónde o con quién estaba a cada momento. Añade también que esta recibía encantada dicha información y la utilizaba posteriormente para hacerle reproches públicamente, informar sobre su vida privada y generar una actitud persecutoria hacia él.