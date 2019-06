Instagram El nuevo varapalo para Aurah Ruiz que afecta a su hijo La concursante de realities ha denunciado a través de las redes sociales un incidente en el aeropuerto que ha terminado con el carrito del pequeño Nyan destrozado

Que Aurah Ruiz está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida personal es un hecho: la mala relación con el futbolista Jesé, su expareja, así como la complicada enfermedad del hijo de ambos, Nyan, ha provocado que la extronista y concursante de GH VIP haya explotado en más de una ocasión. Ahora, un nuevo percance ha vuelto a ponerle las circunstancias difíciles, sobre todo de cara a los cuidados del pequeño.

Según ha difundido ella misma en las redes sociales, durante un vuelo le han roto el carrito de su hijo, y ha denunciado que no le han ofrecido ninguna solución al respecto. El problema es que es el medio de transporte del bebé, que padece una rara enfermedad por la que Aurah tiene que estar pendiente de él las 24 horas. «Acabo de coger el carro y está totalmente roto. A ver cómo me llevo a mi hijo con el carro roto», decía enfadada la expareja de Jesé, que a la vez denunciaba que no había sido la única damnificada: «También se lo han roto a una chica que ha venido de vacaciones».

La extronista explicaba que antes de subirse en el avión había indicado a los operarios que tuvieran cuidado con la silla. «Le dije '¿vas a tirar el carro de mi hijo por ahí?'. Lo puedes romper». Sin embargo, hicieron caso omiso de la advertencia y al final quedó «totalmente roto».

Después de contar el percance, Aurah Ruiz ha explicado que su hijo ya pesa 14 kilos y que debido a su enfermedad necesita esa sillita «para todo». «Acabo de venir de un hospital. Estoy flipando», denunciaba.