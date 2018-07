El mensaje oculto tras las fotos de Asia Argento con Anthony Bourdain en Instagram

La pérdida de un ser querido siempre es un duro trance que superar. Ahora, con las redes sociales y la cantidad de fotos que se comparten, parece que cuesta aún más cerrar ese capítulo. La actriz italiana Asia Argento ha llenado su cuenta de Instagram de imáegnes junto a Anthony Bourdain, el chef con el que mantenía una relación cuando este decidió quitarse la vida el 8 de junio en Francia.

La última instantánea que aparece que su perfil fue tomada el 27 de mayo de 2018, justo una semana antes de que el cocinero se suicidara. En ella aparecen ambos en un coche descapotable deportivo rojo: la actriz al volante y Bourdain en el asiento del copiloto con una sombrilla verde.

Junto a la foto, un fragmento de la «Divina Comedia» de Dante: «No hay mayor dolor que acordarse de los tiempos felices en la desgracia y tu guía lo sabe. Mas si saber la primera raíz de nuestro amor deseas de tal modo, hablaré como aquel que llora y habla»

La pareja inició su relación en 2016 y según una fuente cercana del cocinero, «él estaba locamente enamorado de Asia», incluso afirmó que «estaba como un adolescente». Tanto era el amor que Anthony le profesaba que su círculo más íntimo estaba preocupado. «Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, y eso era una señal de alarma para sus amigos», sentenció el mismo amigo.

Poco o nada ha trascendido de las razones que motivó a Bourdain a quitarse la vida. Sin embargo, según el portal «TMZ», hay una teoría que habla de una supuesta relación de la actriz con el periodista francés Hugo Clément y unas fotos que fueron filtradas por un fotógrafo italiano horas antes del desafortunado final del cocinero.

He made this comment on June 5 when the photos came out, not after the suicide. pic.twitter.com/awzl95FvAJ