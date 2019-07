Instagram El gran dilema estético que mantiene a Jorge Javier Vázquez en vilo El presentador de «Telecinco» ha compartido con todos sus seguidores de Instagram y Twitter su gran duda

No es la primera vez que Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores de televisión más populares de nuestro país, se plantea hacerse algún retoque estético. Ya el pasado mes de noviembre se declaraba un gran apasionado de la cirugía estética, reconociendo en «Sálvame» que le gustaría hacerse «mogollón de cosas». Poco tiempo después, el televisivo mostraba orgulloso su gran cambio físico, el cual le había llevado a adelgazar 16 kilos.

En esta ocasión, a Jorge Javier no le ha bastado con llevar gafas sin cristales o teñirse el pelo de blanco para hacer garante de su arrolladora personalidad, sino que se está planteando ir un paso más allá. Y es que el presentador ha querido compartir con todos sus seguidores de redes sociales la enorme duda que le está haciendo comerse la cabeza durante sus vacaciones: la posibilidad de realizarse un implante capilar.

Hacerme un implante o no hacérmelo. Esta es la cuestión. pic.twitter.com/S4w2qCT14m — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 16 de julio de 2019

Al más puro estilo de Shakespeare con su tan famoso «ser o no ser», el catalán, de 48 años, ha escrito en sus perfiles de Instagram y Twitter: «Hacerme un implante o no hacérmelo. Esta es la cuestión». Este gran dilema ha provocado ha provocado las reacciones de multitud de seguidores. Muchos de ellos consideran que no lo necesita, otros que sí y también han sido muchos los que le han dicho quehaga lo que él crea más conveniente para su felicidad. Por su parte, compañeros de trabajo como Laura Fa o Carolina Sobe han intentado apartarle de tal idea.

El retoque estético de moda

De llevar a cabo un implante capilar, Jorge Javier Vázquez seguiría los pasos de otros tantos rostros conocidos que han sucumbido a este retoque estético para ponerle fin a los efectos de la caída del pelo y lucir así un frondoso cuero cabelludo. Tal es el caso de Carlos Lozano, Andreu Buenafuente, Rafa Nadal, Carlos Herrera, Mathew McConaughey, John Travolta, George Clooney o incluso Íker Casillas.