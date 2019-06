La esperadísima entrevista de Belén Esteban con «¡Hola!»: «Miguel me ha salvado la vida» En un amplio reportaje, la revista muestra fotos inéditas, además de una entrevista muy personal en la que cuenta algunos de los secretos y anécdotas de uno de los días más felices de su vida

Belén Esteban ha sido la indiscutible protagonista del pasado fin de semana. Y la revista «¡Hola!» ha pagado una cantidad desorbitada para lograr hacerse con una de las exclusivas más esperadas del año, la boda de «la princesa del pueblo» con Miguel Marcos.

En un amplio reportaje, la revista muestra fotos inéditas de uno de los días más felices en la vida de la colaboradora. Además de una entrevista muy personal en la que cuenta algunos de los secretos, anécdotas -como que durante la ceremonia, Belén estaba tan nerviosa que juró «felicidad» en vez de «fidelidad»: «Me equivoqué, pero jurar felicidad tampoco está mal», reconoció a la revista-, sorpresas, regalos, invitados y sus dos vestidos.

Esta no es la primera boda de la televisiva más famosa de España. En junio de 2008 le dio «sí, quiero» a Francisco Álvarez Gómez -un amigo de toda la vida del barrio de San Blas-. Un matrimonio que pasó por numerosos altibajos y cuatro años más tarde acabó en divorcio -tras lo cual el camarero se cebó dando exclusivas sobre el «infierno» que había vivido en su matrimonio con la colaboradora.

Pero todo esto ya es agua pasada para Belén Esteban, quien reconoció que a pesar de no ser la primera vez que recorría el pasillo hacia el altar, esta era sin duda la definitiva: «Me he casado con más ilusión que la primera vez, porque lo he organizado todo» y añadió: «La segunda es la vencida, porque junto a Miguel mi vida ha cambiado por completo». El amor que siente hacia su recién marido es indiscutible: «Me ha salvado la vida en muchos sentidos. Después de tener a mi niña -Andrea Janeiro-, lo mejor que me ha pasado es conocerle».

Durante las horas previas al enlace, Belén Esteban se vistió acompañada en todo momento de su madre, María del Carmen Menéndez Sánchez, a quien está tremendamente unida.A lo largo de su gran día, la colaboradora lució dos vestidos: uno para la ceremonia y el segundo para la fiesta posterior al enlace. El primero fue un traje de corte princesa y manga francesa, confeccionado en encaje Chantilly con aplicaciones de flores a juego, adaptado a la diseñadora sevillana Fátima Álvarez-Ossorio. «El vestido es muy de princesa. No le falta detalle. Lo único que no llevaba es velo», comentó la novia a la revista.

Para la fiesta, Belén se cambió de vestido y tal y como explican desde «¡Hola!», llevó un traje de inspiración griega de corte semi-imperio, realizado en gasa de seda natural con bordados de rafia.