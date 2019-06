Boda Belén Esteban: todos los detalles que se conocen hasta la fecha La colaboradora de «Sálvame' celebra este sábado el enlace con su pareja, Miguel Marcos, en una hermética ceremonia

En tan solo cuatro días, Belén Esteban y su pareja, el conductor de ambulancias Miguel Marcos, se darán el «sí, quiero» tras cinco años de amor. Mientras tanto, la ex de Jesulín de Ubrique disfruta de sus últimos momentos de soltera, terminando los preparativos para la que será su segunda boda. Muchas son las incógnitas acerca de la que se ha coronado como una de las bodas del año, una hermética celebración en la que la pareja no ha escatimado en gastos.

Lugar y fecha

En septiembre del pasado año, la de San Blas ya anunciaba su boda en el programa de televisión «Sálvame» para verano. En concreto, el enlace se celebrará este sábado 22 de junio.

El emplazamiento elegido por la colaboradora de Telecinco y su pareja para poner el broche de oro a su historia de amor es La Vega del Henares, en Alcalá. La finca tiene más de 500 hectáreas y allí se desarrollarán tanto la ceremonia civil como la cena y la posterior fiesta, que será por todo lo alto según ha adelantado Belén. Se trata de un enclave histórico que cuenta con tres espacios diferenciados: El Casón de la Vega, La Quinta del Henares y el jardín de la Vega.

Invitaciones

Las invitaciones de la boda están firmadas por «A Cero» del arquitecto Joaquín Torres. Se trata de una placa de acero grabada con las iniciales de Belén y Miguel, un corazón y un emotivo texto, escogido por el propio novio, en el que puede leerse: «La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento».

Padrino y testigos

Ni sus hermanos ni sus mejores amigos, Belén Esteban siempre ha dicho que en caso de volver a contraer matrimonio, Raúl Prieto, antiguo director de «Sálvame», sería la persona elegida para llevarla del brazo al altar.

En cuanto a los testigos de la boda, la colaboradora ha confirmado que serán un total de diez por su parte, sin contar los de su futuro marido. Su amigo Rubén, María Patiño, Antonio Rossi y Gema López serán cuatro de los nombres encargados de dar fe de su matrimonio este sábado. El resto serán personas alejadas del foco mediático.

Invitados

La madrileña ha querido estar rodeada de amigos y seres queridos en este día tan especial. Un total de 290 personas acudirán a la celebración. Entre ellos, cobrarán especial relevancia sus compañeros de «Sálvame»: Carlota Corredera, Terelu Campos junto a su hermana Carmen Borrego, su madre María Teresa Campos y la pareja de esta, Bigote Arrocet. Mila Ximénez, Kiko Hernández, Lydia Lozano o Jorge Javier Vázquez también han confirmado su asistencia.

El vestido

Posiblemente el vestuario de Belén Esteban sea uno de los grandes misterios que quedan por desvelar de este gran día. Lo que sí se sabe es que no será uno sino dos los trajes que lucirá la novia. El primero para la ceremonia y el otro para el banquete. Belén ha explicado que el vestido no pasará por su casa de Paracuellos del Jarama, sino que viajará directamente a la finca del enlace para mantener el secretismo lo máximo posible.

Podría tacharse de privilegiado a Jorge Javier Vázquez al ser la única persona que ha podido contemplar el vestido de novia de Belén Esteban a través de una fotografía en el móvil. El presentador de «Supervivientes» ha confesado que es un vestido «muy bonito» y, por supuesto, «blanco».

Prohibidos los móviles

Belén no quiere que se desvele ningún detalle del enlace y, por ello, ha aclarado que «quien quiera ir con móvil que directamente no venga». También ha manifestado que solo quiere disfrutar, no que al día siguiente aparezcan vídeos suyos en «Sálvame» bailando con sus compañeros o familiares.

Por lo tanto, queda totalmente prohibido a los invitados realizar fotos o vídeos del enlace. Los asistentes deberán dejar sus dispositivos móviles en una sala custodiada por personal de seguridad. El recinto también contará con focos para deslumbrar a los «paparazzi» y un sistema antidrones.