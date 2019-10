Antonio de la Torre: «La mejor educación que se le puede dar a un hijo es la felicidad» El actor malagueño conversa con ABC sobre su familia, sus sueños y su salto a la interpretación

Cristina Romero Madrid Actualizado: 09/10/2019 11:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Concha de Oro para «Pacificado» y un palmarés en femenino

Con su simpatía y deje malagueño, el actor Antonio de la Torre, ganador de dos premios Goya, aparecía en la presentación del cortometraje que protagoniza para las Bodegas Ramón Bilbao «Descubriendo sueños únicos», unos sueños que él, lejos de querer cumplirlos en el futuro, prefiere pensar en sus ilusiones presentes. El intérprete ha confesado en una entrevista para ABC, cómo se produjo su salto del periodismo al sector de la interpretación.

Fue en su niñez cuando una compañía de teatro infantil que acudió a su colegio despertó su interés por el mundo de la interpretación, que a día de hoy le hace ser uno de los actores más reconocidos de este país. A partir de ese momento, el malagueño decidió apuntarse a un grupo de teatro infantil, donde Don Joaquín, el director de la academia, inmediatamente se percató de que Antonio tenía madera de actor. Un talento que no terminó de desarrollar en esa etapa, pues optó por dejar el grupo de teatro: «Por una cosa u otra me acabé yendo de la compañía. Después quise ser periodista deportivo. Por eso estudié periodismo. Fue cuando conocí a Alberto San Juan, de quien me hice íntimo amigo desde el principio, cuando volví a mostrar interés por la interpretación. Ambos hablamos de que nos encantaría ser actores, pero nunca nos atrevimos y hasta que no terminamos la carrera y no ejercimos el periodismo, no nos dimos cuenta de que lo que realmente queríamos era ser actores. Por eso, a los 25 años me apunté a la escuela de Cristina Rota y así fue como empezó todo esto».

A pesar de estar volcado en el sector cinematográfico, Antonio de la Torre sigue haciendo uso de las técnicas periodísticas que estudió en la universidad y que le llevaron a trabajar en Canal Sur durante varios años. El intérprete asegura que para desempeñar un papel en una película primero hace entrevistas, pues esa es la manera de conocer más al personaje. Para él «la realidad es un mundo de inspiración». De hecho, para protagonizar «El reino», una de las últimas obras cinematográficas que ha protagonizado, entrevistó a Alfredo Pérez Rubalcaba: «El periodismo me gusta bastante. De hecho, muchas películas cuando están basadas en hechos reales las abordo como un periodista. Por ejemplo, para «El reino» nos entrevistamos con políticos, con periodistas, con jueces...». Además, asegura que no le gustaría abandonar del todo el periodismo: «De vez en cuando me gusta picotear, poder escribir alguna columna en algún medio».

El aspecto al que más importancia da Antonio de la Torre es a su familia. El actor asegura que su mujer Rosario Charneco, con la que contrajo matrimonio en el año 2008, siempre le ha ayudado a la hora de conseguir sus sueños y en su decisión de ser actor. Además, el intérprete ha asegurado que en más de una ocasión ha tenido que rechazar trabajos por estar al lado de su mujer y sus dos hijos, Martina y Daniel. Asegura que entre sus mayores sueños se encuentra el de ver crecer a sus hijos y que sean felices: «La mejor educación que se le puede dar a un hijo es la felicidad. Se educa viviendo».