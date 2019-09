Actualizado 28/09/2019 a las 22:29

Tanto la ceremonia de Clausura como el sentido del Palmarés fue una celebración de la mujer, lo femenino, su mirada y la mirada hacia ella, y desde los primeros premios que se entregaron, los no Oficiales y que ocuparon la mayor parte del tiempo, se apuntaba ya a que la 67 edición del Festival de San Sebastián se orlaría en ese sentido. La Concha de Oro, sin embargo, fue para el director Paxton Winters y su película «Pacificado», una historia que reposaba en gran parte en la mirada de una niña y que discurría en las favelas de Río de Janeiro.

Pero el Jurado oficial de esta edición era paritario y equilibrado, o equilibrista, y le dio su Gran premio a la película franco alemana «Próxima», de la directora Alice Winocour. El premio de Mejor Actor era, sí, para un hombre, Bukassa Kabengele, protagonista de «Pacificado», pero el de Mejor Actriz, para dos mujeres, Greta Fernández y Nina Hoss, por «La hija de un ladrón» (de la directora Belén Funes) y por «La Audición» (de la directora Ina Weisse). En el apartado de Mejor Director se les fue un poco la mano: tres hombres, Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, que firman juntos «La trinchera infinita». Retomaron la paridad con el otorgado a Mejor Fotografía, para Laura Mertians, también por «Pacificado», que ya amasaba tres de los premios oficiales. Y el Mejor Guion para Luiso Berdejo y Jose Mari Goenaga por «La trinchera infinita», que también repetía.

En fin, que si no bueno, nadie podrá negarle al Palmarés ese oportuno equilibrio, el mismo que presentaba el paritario Jurado: tres hombres y tres mujeres, lo presidía el director Neil Jordan y lo componían dos actrices, Bárbara Lennie y Mercedes Morán, y una directora de fotografía, Lisabi Fridell, y los productores Pablo Cruz y Katriel Schori.

Cualquiera que vea el Palmarés pensará que la película brasileña «Pacificado», multipremiada, ha sido la bomba del Festival, pero tal cosa solo ha ocurrido en la cabeza del Jurado; es una película que narra las dificultades de la vida en las favelas y los peligros de todo tipo que sufren y ocasionan sus habitantes, y tiene un personaje fuerte, justamente el del actor premiado, pero no le añade grandes cosas a lo ya visto en otras películas anteriores en ese lugar y en ese contexto. O sea, la paridad y el equilibrio no siempre guardan armonía. Si había una mirada singular en «Próxima», el Premio Especial del Jurado, con su protagonista, una mami astronauta y sus dilemas entre su hija y su misión de un año largo a Marte. Muy seria, profunda y emotiva, y con una Eva Green que también podría haber entrado en una terna como Mejor Actriz; claro, que en ese caso, tendrían que haberle echado valor y elegir cuatro actrices ganadoras, pues dejar fuera a Belén Cuesta, maravillosa en «La trinchera infinita», no hubiera sido correcto.

Las dos actrices ganadoras hacen un gran trabajo, Nina Hoss como violinista que hubiera dado para un «thriller» de psicópatas en vez de una película tan armoniosa como «La Audición», y sobre todo Greta Fernández, corazón y alma de «La hija de un ladrón», que se va comiendo los planos y las secuencias con voracidad. Y también hay que aplaudir el premio al duro personaje de Bukassa Kabengele, pero no es comprable a las complejísimas interpretaciones de Karra Elejalde como Unamuno y de Antonio de la Torre como el «topo»… Si hubieran sido actrices, habrían tenido más suerte.

No ha sido una edición muy fructífera en su sección competitiva, es decir, que no se han dejado fuera del Palmarés una perla gorda para la historia, aunque la invisibilidad de Alejandro Amenábar y «Mientras dure la guerra», la única película española que no ha rascado bola, no se entiende fácilmente. O quizá sí.

Greta Fernández, una revelación consagrada en San Sebastián

La Concha de plata a mejor guión y dirección para «La trinchera infinita», de Jose Mari Goenaga, Jon Garaño y Aitor Arregi, confirma que el trío vasco pasea por el Festival de San Sebastián como por el salón de su casa. Y también que la templanza y la emoción contenida que ponen en pantalla la llevan en el ADN. «Se lo dedicamos a todos los que sienten miedo», dijo Jose Mari Goenaga.

Sin contención ninguna salió Greta Fernández, la protagonista de «La hija de un ladrón» que ha pasado de ser la revelación a recibir premio a mejor actriz «ex aequo» con la alemana Nina Hoss, la protagonista de «The Audition»: «Estoy muy emocionada y muy nerviosa», dijo con voz temblorosa. «Mi madre me ha dedicado todos sus libros, mi padre todos sus premios, y yo se lo quiero devolver con este premio. Gracias porque me han dejado ser quien yo quiero ser», dijo desde el escenario. Luego, en un encuentro con la prensa, se mantuvo igual de efusiva: «Tenía ganas de que se me conociera por quién soy, no por ser “hija de”, aunque siempre he estado muy orgullosa de mi papá», expresó la hija de Eduard Fernández.

Quien no rascó premio del Palmarés fue Alejandro Amenábar, aunque lejos de San Sebastián se ha llevado una buena alegría: «Mientras dure la guerra» ha sido número uno de taquilla este viernes.